Regionales Gemüse frisch vom Feld

Ministerin Ursula Heinen-Esser eröffnet die Spargel-Saison 2021

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, Ursula Heinen-Esser, freute sich sehr darüber, die Spargel-Saison 2021 auf der heutigen Online-Pressesitzung zu eröffnen: „Spargel zählt zu meinem absoluten Lieblingsgemüse!“

Willy Kreienbaum, Vorsitzender der Vereinigung der Spargelanbauer Westfalen-Lippe e.V. begrüßte die Teilnehmer. In diesem Jahr sei wetterbedingt mit einer frühen Ernte zu rechnen, da der Spargel sehr wärmeempfindlich ist. Auch in diesem Jahr müssen sich die Spargelanbauer aufgrund der Pandemie einigen Aufgaben stellen. Dazu zählt beispielsweise die Organisation der Arbeitskräfte, was bereits 2020 sehr schwierig war. Bislang konnten die Saisonarbeiter jedoch fast problemlos einreisen, natürlich mit negativem Corona-Test. Die Hygienekonzepte auf den Betrieben wurden sehr gut umgesetzt.

Auch Karl Werring, Präsident der Landschaftskammer NRW freute sich im Rahmen der Veranstaltung über den Begin der Spargel-Saison. „Spargel ist ein saisonales, regionales und frisches Gemüse, das hier in NRW seine zweitgrößte Verbraucherschaft hat“, erläuterte er.

Ministerin Ursula Heinen-Esser bedankte sich in erster Linie bei den Landwirten und Spargelanbauern. „Sie mussten sich einigen Herausforderungen stellen, auch schon im letzten Jahr. Doch mit der beispielhaften Umsetzung von Hygienekonzepten und einwandfreier Organisation führen sie uns auch in diesem Jahr wieder sehr gut durch die Spargelmonate“, so der Dank der Ministerin.

Mit 4195 Hektar ist NRW das zweitgrößte Spargelanbaugebiet in Deutschland. Ganze 70 Prozent der Erträge werden durch die Anbauer selbst vermarktet, beispielsweise in Hofläden und auf Wochenmärkten. Dies ist nun besonders bedeutend, da für die Spargelanbaubetriebe die Gastronomie und dessen Nachfrage bisweilen wegfällt. Da immer mehr Menschen darauf achten, Gemüse von regionalen Betrieben zu kaufen, steigen auch die Verkäufe in den Hofläden an.

Das Ehepaar Nahrup, auf dessen Hof in Greven der Beginn der Spargel-Saison in diesem Jahr eigentlich gefeiert werden sollte, stellte seinen Betrieb anschaulich vor. Seit 45 Jahren wird dort bereits Spargel angebaut. Hier sind derzeit zwölf Saisonarbeiter mit der Spargelernte beschäftigt.