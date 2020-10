Regionale Landwirte im Fokus

Mag doch jeder!

Wo kommt mein Fleisch her? Woher meine Milch? Und esse ich Gemüse aus der Umgebung? Viele Menschen können solche Fragen kaum beantworten. Dabei ist es ihnen gleichzeitig wichtig, Eier oder Rindersteaks aus der Region kaufen zu können. Hinzu kommt bei nicht wenigen ein unklares Bild, wie ein heutiger Bauernhof eigentlich funktioniert.

Genau hier setzt die außergewöhnliche Kampagne „Landwirtschaft – MAG DOCH JEDER“ an. Sie zeigt Verbrauchern die Realität der Landwirtschaft und will vor allem in Dialog treten. Das Ziel: Landwirte sollen mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung für ihre Arbeit erhalten.

Das Besondere an der Kampagne: Die Landwirte selbst finanzieren sich durch freiwillige Beiträge. Sie haben sich bewusst dazu entschlossen, für ihre Arbeit einzutreten und etwas an der öffentlichen Meinung zu ändern.

Insgesamt unterstützen derzeit rund 1.000 Landwirte in Westfalen-Lippe die Kampagne. Im Sauerland sind aktuell mehr als ein Dutzend Höfe dabei. Einen von ihnen bewirtschaftet Josef Schreiber aus Medebach. Der 59-Jährige ist zugleich Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbands Hochsauerland. „Es wird Zeit, dass die Menschen erkennen, wie wertvoll eine nachhaltige Landwirtschaft in der eigenen Nachbarschaft ist“, fasst er seine Motivation zusammen, sein eigenes Geld in „MAG DOCH JEDER“ zu investieren.

Neben dem finanziellen Einsatz sorgen die Landwirte dafür, dass die Kampagne in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird – indem sie etwa Strohballen als Werbeflächen nutzen und für Produkte aus heimischen Zutaten werben, vom Burger bis zum Bier. Die nehmen Menschen auf Feldern und am Straßenrand wahr und werden so immer wieder auf die Kampagne aufmerksam.

Willkommen auf dem Hof

Andere öffnen ihre Tore und Türen für die Hofgeschichte. Sie möchten zeigen, dass sie nichts zu verstecken haben. Im Gegenteil: Sie erklären, wie nachhaltig und modern Landwirtschaft wirklich ist, ob mit oder ohne Tiere, als Direktvermarkter oder als Bio-Betrieb. Dass die Verbraucher sich ein realistisches Bild machen, liegt den Landwirten am Herzen.

Das ist echtes Landleben: Die MAG DOCH JEDER-Hofgeschichten zeigen die Landwirte bei ihrer täglichen Arbeit, bei der Ernte auf dem Feld, beim Melken der Kühe oder dem Füttern der Hühner. Als Milchbauer lädt Josef Schreiber die Verbraucher schon seit etlichen Jahren auf seinen Hof ein und zeigt ihnen seine Leidenschaft für seinen Beruf. Die hat er an seinen Sohn weitergegeben. Und auch die Ehefrauen der Schreibers sind aktiv – denn für die gesamte Familie geht es um mehr als den Broterwerb. „Wir Bauern können am besten selbst mit viel, viel Nähe und Offenheit die Verbraucher für unsere Arbeit begeistern“, sagt Schreiber.

Er appelliert an seine Kolleginnen und Kollegen, ebenfalls bei „MAG DOCH JEDER“ einzusteigen „Jede Bauernfamilie kann einen kleinen Beitrag dazu leisten, der breiten Bevölkerung Landwirtschaft wieder näherzubringen.“ Vom Strohpylon oder Plakat bis hin zur eigenen Hofgeschichte gebe es viele verschiedene Möglichkeiten. „Für jeden ist etwas Passendes dabei“, sagt Schreiber.

Die Menschen mitnehmen

Die zentrale Plattform der Kampagne ist die Website magdochjeder.de. Dort gibt es Hintergrundinformationen zu Themen wie Ackerbau und Tierhaltung. Auch Infos über saisonale Gemüse- und Obstsorten sowie praktische Tipps für Lagern und Kochen sind zu finden.

Durch einen eigenen Webshop hat zudem jeder die Möglichkeit, zu zeigen, dass er die Landwirtschaft in der Nachbarschaft gut findet und kann sie gleich unterstützen. Dort gibt es neben kreativ gestalteten T-Shirts, Pullovern und Tassen zum Beispiel auch Freizeitutensilien.

Die Arbeit der Initiative trägt Früchte: Nach dem ersten Kampagnenjahr haben allein die Hofgeschichten-Videos über 1,3 Millionen Aufrufe erreicht. Mehr als 93.000 Menschen haben die Website geklickt und sich über die Kampagne sowie deren Inhalte informiert. 7 Millionen Radiohörer und etliche Tausend Kinobesucher konnten erreicht werden.

Doch auf den Ergebnissen möchten die Landwirte sich nicht ausruhen. Sie möchten mehr erreichen. „Die Kampagne bietet noch so viel Potenzial. Wir können noch mehr Menschen erreichen und ihnen die tägliche Arbeit auf Höfen und Feldern näherbringen,“ sagte Dirk Nienhaus, Landwirt die formell hinter der Kampagne steht.

Auf einen Blick

• „Landwirtschaft – MAG DOCH JEDER“ ist eine Initiative der Landwirte in Westfalen-Lippe

• Ziel: Mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung für regionale Landwirtschaft, ein ehrlicher Dialog mit der Öffentlichkeit sowie das Versachlichen aufgeladener Diskussionen zu Themen wie Ernährung und Tierhaltung

• Rund 1.000 Betriebe finanzieren die Initiative aktuell mit Beiträgen ab 100 Euro pro Jahr (Weitere sind herzlich willkommen!)

• Gegründet: Spätsommer 2019

• Webshop mit attraktiven MAG DOCH JEDER-Produkten:

shop.magdochjeder.de