Regional verwurzelt und zukunftsorientiert

Im Gespräch mit Andreas Witte, dem neuen Vorstandsmitglied der Volksbank im Hochsauerland eG





Eslohe. Seit Februar 2024 ist Andreas Witte Vorstand der Volksbank im Hochsauerland eG mit ihren Verbundbanken in Marsberg, Reiste-Eslohe und Oeventrop. Der 38-Jährige Esloher beerbt Jochen Zöllner, der in den Ruhestand verabschiedet wurde.



WOLL: Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Position im Vorstand der Volksbank im Hochsauerland eG. Können Sie uns einen kurzen Überblick über sich und Ihren beruflichen Werdegang geben?



Andreas Witte: Vielen Dank. Ich bin in unserer Region geboren, aufgewachsen und lebe hier. Nach meiner Ausbildung bei der Volksbank Reiste-Eslohe und einem Studium der Betriebswirtschaftslehre war ich sieben Jahre lang als Prüfer für Volksbanken im Außendienst tätig. Ich war dem genossenschaftlichen Sektor stets verbunden und konnte in dieser Zeit viele Erfahrungen sammeln, bevor ich 2019 wieder zur Volksbank im Hochsauerland zurückgekehrt bin. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen und Expertise nun im Vorstand der Volksbank einzubringen.



WOLL: Was hat Sie dazu bewogen, die Position des Vorstands zu übernehmen?



Andreas Witte: Als jemand, der bereits seine Ausbildung hier bei der Volksbank absolviert hat, ist es schon immer mehr als nur ein Arbeitsplatz gewesen. Vielmehr ist es Teil meiner Heimat. Die Volksbank hat mich mein ganzes Leben begleitet und so liegt sie und die Region mir sehr am Herzen. Die Möglichkeit einen direkten Beitrag zur Weiterentwicklung der Bank und der Gemeinschaft zu leisten, war für mich eine äußerst attraktive Perspektive. Die enge Verbundenheit mit der Region und die Chance, meine Erfahrungen und mein Wissen genau hier einzusetzen, haben mich dazu bewogen, die Position im Vorstand zu übernehmen. Ich sehe es als eine Ehre an, meine berufliche Laufbahn hier fortzusetzen und gemeinsam mit einem engagierten Team die Zukunft der Volksbank zu gestalten.



WOLL: Sie sprechen von der Verbundenheit zu der Gemeinschaft und der Region. Inwiefern trägt die Volksbank hier einen Teil bei?



Andreas Witte: Die regionale Verbundenheit ist von entscheidender Bedeutung für uns. Die Volksbank im Hochsauerland ist tief in den Städten und Gemeinden verwurzelt, in denen wir tätig sind. Sie trägt auch auf vielfältige Weise zur Stärkung der Region bei. Durch die Unterstützung lokaler Initiativen und Projekte stärken wir das soziale und wirtschaftliche Wohlergehen unserer Region. Darüber hinaus arbeiten wir eng mit lokalen Unternehmen und Organisationen zusammen. Unsere Mitglieder können sich darauf verlassen, dass die Volksbank ein verlässlicher Partner ist, und einen positiven Beitrag zur Entwicklung der Region leistet.



WOLL: Das klingt vielversprechend. Gibt es auch Herausforderungen, die Sie für die Volksbank in der heutigen wirtschaftlichen Landschaft sehen?



Andreas Witte: Eine Herausforderung besteht darin, mit den sich ständig wandelnden regulatorischen Anforderungen und technologischen Entwicklungen Schritt zu halten. Wir müssen sicherstellen, dass wir flexibel und innovativ bleiben. So können wir den sich verändernden Marktbedingungen gerecht werden. Gleichwohl ist die Volksbank im Hochsauerland als eine eigenkapitalstarke Genossenschaftsbank gut gerüstet für die Zukunft. Zudem konfrontiert uns der Fachkräftemangel mit neuen Herausforderungen. Die Suche nach qualifizierten Fachkräften, die unsere Werte teilen und unsere Vision mit Leidenschaft unterstützen, ist zu einer zentralen Aufgabe geworden. Wir investieren daher verstärkt in die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung.



WOLL: Auf welche Erfolgsfaktoren setzen Sie in Ihrer neuen Position?



Andreas Witte: In meiner neuen Position als Vorstandsmitglied setze ich auf eine Kombination von Erfolgsfaktoren, die darauf abzielen, die Volksbank langfristig erfolgreich und nachhaltig zu gestalten. Dazu gehören zum einen unsere engagierten Mitarbeiter. Sie sind in der Region verwurzelt und ein vertrauter Partner. Sie kennen die Bedürfnisse unserer Mitglieder und Kunden und sind erster Ansprechpartner in allen Fragen rund um das Thema Finanzen. Transparenz, Integrität und Vertrauen sind wichtige Erfolgsfaktoren, auf die ich großen Wert lege. Außerdem ist eine klare Kundenorientierung, um die Bedürfnisse unserer Mitglieder und Kunden zu erfüllen, und eine effektive Nutzung von Technologien, um unsere Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern und unsere Position am Markt zu stärken, wichtig.



WOLL: Welche Botschaft möchten Sie den Lesern mit auf den Weg geben?



Andreas Witte: Die Volksbank bleibt auch weiterhin Ihr verlässlicher Partner in allen finanziellen Angelegenheiten. Wir sind hier, um Sie bestmöglich zu unterstützen Ihnen dabei zu helfen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Unsere genossenschaftlichen Werte stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit, um Ihnen einen erstklassigen Service bieten zu können. Wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen eine erfolgreiche Zukunft zu gestalten.