Regierungspräsident Heinrich Böckelühr in Schmallenberg

Zuletzt hatte Regierungspräsident Heinrich Böckelühr Anfang Februar Schmallenberg besucht. Seinerzeit überreichte er einen Förderbescheid von rund acht Millionen Euro zur Entwicklung des Gewerbestandortes Meisenburg in Schmallenberg. Bereits in seiner Ansprache zum Förderbescheid kündigte er seinen Stadtbesuch für Montag, 08. April an.

Der Stadtbesuch in Schmallenberg startete mit einem Auftaktgespräch im Rathaus. Bürgermeister Burkhard König tauschte sich dabei zusammen mit den Beigeordneten Andreas Dicke und Andreas Plett mit Heinrich Böckelühr über die aktuellen Themen der Stadtverwaltung in Verbindung mit der Bezirksregierung Arnsberg aus. Die Gelegenheit des Stadtbesuchs wurde genutzt, um einige wichtige Bereiche von Schmallenberg genauer zu besichtigen. Daher wurde zunächst die Firma Transfluid, die durch ihre Fertigung von Sondermaschinen international tätig ist, besichtigt. Eindrucksvoll zeigte Geschäftsführer Benedikt Hümmler die Fertigungsbereiche und die aktuelle Erweiterung des Unternehmens.

Im Anschluss besuchte der Regierungspräsident gemeinsam mit Bürgermeister Burkhard König und Inhaber Franz-Peter Falke das Hochregallager der Firma Falke. Das Hochregallager beeindruckt durch den maschinell gesteuerten rasanten Ablauf. Anhand einer Führung durch die weiteren Bereiche der Kommissionierung, Verpackung und dem Versand wurde der Ablauf des Warenausgangs der Falke-Produkte veranschaulicht. Mit einer Besichtigung der aktuellen Umbaumaßnahme am Holz- und Touristikzentrum und Ausblicken für den Dritten Ort und dem Tourismus wurde der Stadtbesuch abgerundet. Bürgermeister Burkhard König dankt Heinrich Böckelühr für seinen Besuch. Wörtlich: „Unserem Regierungspräsidenten die Projekte, Ideen und auch Umsetzungen vor Ort zeigen zu können, bereitet mir Freude und macht mich natürlich auch sehr stolz auf unsere Stadt.“