Regierungspräsident besucht die Stadt Warstein

Regierungspräsident Heinrich Böckelühr hat kürzlich die Stadt Warstein besucht. Dabei nutzte er die Gelegenheit, um Bürgermeister Maximilian Spinnrath persönlich zur Wahl zu gratulieren und sich mit ihm über verschiedene kommunalrelevante Themen auszutauschen. Nach dem Besuch im Rathaus der Stadt Warstein waren Heinrich Böckelühr und Maximilian Spinnrath zu Gast in der traditionsreichen Domschänke, dem Stammhaus der Warsteiner Brauerei.

In einem ausführlichen Gespräch tauschten sie sich über aktuelle Themen aus. Im Mittelpunkt standen Fragen der Gesundheitsversorgung, Bildung, des Trinkwasserschutzes sowie der Regionalplanung. Die Bezirksregierung Arnsberg ist für die Stadt Warstein eine wichtige Partnerin, um diese Aufgaben gut zu bewältigen und sich zukunftssicher aufzustellen.

Bürgermeister Maximilian Spinnrath betonte die Bedeutung des persönlichen Austauschs und hob die gute Zusammenarbeit hervor: „Die Bezirksregierung ist für uns ein zentraler Ansprechpartner. Gerade zum Start meiner Amtszeit ist es wichtig, frühzeitig ins Gespräch zu kommen und gemeinsame Themen voranzubringen.“ Auch Regierungspräsident Heinrich Böckelühr unterstrich die Bedeutung des Besuchs: „Es ist mir ein persönliches Anliegen mit den Kommunen in einem stetigen Austausch zu stehen und nah an den Themen zu sein, die die Bürgerinnen und Bürger des Regierungsbezirkes bewegen. Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit der Stadt Warstein.“