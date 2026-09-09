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Rebellion und Trallafitti: René Steinberg mit neuem Comedy-Programm in der KulturSchmiede

Fast schon Tradition: Comedian René Steinberg hat ein neues Programm – und zeigt es in der Arnsberger KulturSchmiede. Dort zu erleben ist dieses schon am Mittwoch, dem 23. September.

9. September 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Olli Haas

Steinberg rebelliert – für mehr Lebensfreude, Gemeinsinn und Freundlichkeit. Sein Motto: Lachen ist Widerstand! Lachen bringt uns weiter. Kein Faustkampf, sondern eine Pointenoffensive gegen die Widrigkeiten unserer Zeit. Für Wandel. Mit Tiefsinn, Witz und echtem Ruhrpott-Charme zeigt der gelernte Literaturwissenschaftler, dass Humor mehr kann als nur Spaß: Er analysiert, verbindet, rüttelt auf und gibt Hoffnung. Denn Menschen können so viel – und das am besten gemeinsam.

Deshalb kommt seine „Rebellion“ nicht mit erhobenem Zeigefinger daher, sondern mit „Trallafitti“ – dem schönsten Wort für ausgelassene Freude, Zusammenhalt und Herzlichkeit.

Ein lebendiger, interaktiver Abend für alle, die Freundlichkeit als stärkste Provokation feiern und für die Humor die stärkste Form der Gegenwehr ist. Intelligent, warmherzig, tiefgründig – und so unterhaltsam, dass man gar nicht merkt, wie aus Lachen letztlich Tatkraft wird. Mit Trallafitti zur Rebellion!

Definition, frei nach Steinberg: „„Trallafitti“, der / das….. mundartlicher Ausdruck aus dem Rheinland, vorzugsweise Ruhrgebiet, für Spaß, Ausgelassenheit, Feierei oder fröhliches Durcheinander – für gute Laune, Lachen, Lebensfreude und manchmal auch ein bisschen Blödsinn. Trallafitti kann mitunter in das artverwandte Halligalli übergehen und in besonderen Fällen mit ordentlich Remmidemmi enden.“

Eintrittskarten sind im Vorverkauf online bei dem Ticketportal reservix.de und in allen RESERVIX-Vorverkaufsstellen erhältlich. In Arnsberg sind das Reisebüro Meyer (Marktstr. 8), Buchhandlung Sonja Vieth (Alter Markt 10) und Verkehrsverein Arnsberg (Neumarkt 6). Restkarten sind gegebenenfalls ab Einlass um 19.30 Uhr an der Abendkasse der KulturSchmiede erhältlich. Beginn ist um 20 Uhr. Weitere inhaltliche Informationen zu diesem Programmpunkt gibt es online unter www.renesteinberg.de.

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