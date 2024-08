. Rauf aufs Fahrrad und ab in die Natur! Ob Mountainbike, E-Bike, Renn- oder Gravelrad – die beliebte Radwoche in der Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg vom 7. bis 15. September bietet sowohl für sportlich ambitionierte Radbegeisterte als auch für gemütliche Touren-Radler ein attraktives Programm. Angeboten werden für alle Generationen unter anderem geführte Touren auf dem Mountainbike, dem Gravelbike und dem Rennrad. Zudem gehört auch ein Fahrtraining für Kinder und Erwachsene zum Angebot der Radwoche. Und wer mag, kann sich am 7./8. September die Mountainbike-Bundesliga im Trailpark Winterberg anschauen sowie am 15. September bei der spannenden Zielankunft der Sauerlandrundfahrt am Kahlen Asten mitfiebern.

„Unsere Ferienwelt ist ein absolutes Eldorado für Radsportler und Freizeitradler mit schier unendlichen Möglichkeiten an Touren für jeden Geschmack von Anfänger-Touren bis hin zu anspruchsvollen Routen. Und dies sowohl in der Natur als auch auf den Landstraßen, durch Wälder und unsere idyllischen Dörfer. Deshalb freuen wir uns sehr auf die Radwoche. Alle Angebote finden Interessierte auf unserer Webseite winterberg.de sowie persönlich oder telefonisch in der Tourist-Information Winterberg“, sagt Michaela Grötecke, Tourismusförderin der Winterberg Touristik und Wirtschaft.

Mountainbike-Bundesliga im Trailpark Winterberg

Die i-Tüpfelchen der Radwoche sind zudem zwei hochkarätige Events zum Zuschauen und Mitfiebern. So lockt Mountainbike-Sport der Extraklasse am 07. und 08. September in den Trailpark Winterberg. Dort steigt das „Majlen Sunshine Race“. Winterberg ist damit erstmalig Standort der Mountainbike-Bundesliga. Da mit Majlen Müller eine der erfolgreichsten Rennfahrerinnen aus NRW dabei ist und ihre Vorfahren aus Winterberg stammen, lag der Titel des Events nahe. Auch Bürgermeister Michael Beckmann, selbst passionierter Mountainbiker, zeigt sich begeistert von der Idee, die Rennen in Winterberg auszutragen.

Quelle: Tourismus Winterberg

Das Mountainbike-Event in Winterberg wird im Rahmen des XCO-NRW-Cups und des 3-Nationen-Cups veranstaltet. Die Elite- und Nachwuchsklassen (m/w) werden in der UCI C2 Kategorie ausgetragen. Am Samstag findet ein Short Track Rennen (XCC) in der Kategorie C3 für die Eliteklassen (m/w) statt. Die Sportler dürfen sich auf eine sehr anspruchsvolle Strecke freuen, die im Trailpark Winterberg aufgebaut und Elemente der „Deutschen Enduro-Meisterschaft“ enthalten wird. Für Samstagabend ist eine After-Race-Party in der Bremberg Klause im Skigebiet Winterberg geplant.

Alle Infos zu diesem Event finden Interessierte unter www.winterberg-xco.de!

Freiwillige Helfer für die Sauerland-Rundfahrt gesucht

Ein besonderes Zweirad-Spektakel sowie Hochspannung pur in der Ferienregion Winterberg und Hallenberg bietet auch die Sauerland-Rundfahrt am 15. September. Dann rückt vor allem mit dem Kahlen Asten erneut der

Gipfel Nordrhein-Westfalens in den Blickpunkt der Radsport-Fans. Denn dort kämpfen die Profi-Pedaleure am 15. September bei der Zielankunft der Sauerland-Rundfahrt von Neheim nach Winterberg im Zielsprint um den Sieg. 175 Kilometer Strecke, zahlreiche Anstiege, spektakuläre Abfahrten, ein tolles Rahmenprogramm, das traditionelle Jedermann-Rennen in Siedlinghausen, die besten Radfahrer Deutschlands und die Zielankunft auf dem Gipfel Nordrhein-Westfalens werden für ein Radsport-Event der Extraklasse sorgen. Obwohl die Runde durch das Land der 1000 Berge noch jung ist, versprüht sie bereits „Klassiker-Atmosphäre“. Klar ist, angesichts der anspruchsvollen Strecke mit vielen Bergwertungen wird es ein packendes Finale am Kahlen Asten geben. Die Ankunft der Fahrer wird zwischen 15.30 und 16.15 Uhr am Kahlen Asten erwartet. Die Sauerlandrundfahrt verspricht also wieder Stimmung und Spannung vom ersten bis zum letzten Kilometer.

„Für dieses Event benötigen wir wieder die großartige Unterstützung vieler freiwilliger Helferinnen und Helfer an der Strecke und im Ziel. Wer hautnah dabei sein und dazu beitragen möchte, dass die Sauerland-Rundfahrt zu einem großen Erfolg wird, kann sich ab sofort online unter www.winterberg.de/helferaufruf sowie auf der Plattform German Volunteers anmelden. Wir freuen uns über jede helfende Hand“, sagt Marius Tampier.

Temporäre Straßensperren für die Sauerland-Rundfahrt erforderlich

Im Zuge der Sauerland-Rundfahrt müssen einige Streckenabschnitte temporär abgesperrt werden, um die Radprofis sicher ins Ziel zu bringen. Folgend die Zeiten der Straßensperren: Bildchen von 14:36 bis 15:37 Uhr, Siedlinghausen von 14:47 bis 15:48 Uhr, Siedlinghausen nach 1. Runde von 15:16 bis 16:10 Uhr, erneut Bildchen 15:17 bis 16:20 Uhr, Altastenberg 15:26 bis 16:30 Uhr sowie das Ziel am Kahlen Asten von 15:20 bis 16:34 Uhr.

Alle Infos finden Interessierte unter www.sauerlandrundfahrt.de!