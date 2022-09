Ratgeber Marketing: Wie bringe ich kleine und mittlere Unternehmen auf den richtigen Weg?

Wer ein kleines oder mittelständisches Unternehmen führt, der wird feststellen, dass es gar nicht so leicht ist, gute Produkte oder Services zu bewerben. Die Zielgruppe zu erreichen ist eine der Übungen, die mit besonders viel Aufwand verbunden sind und bei denen es sich unter Umständen lohnen kann, mit Profis zusammenzuarbeiten.

Das bedeutet jedoch nicht, dass gleich eine komplette Marketing Agentur engagiert werden muss, um eine eigene Strategie für das Marketing zu entwickeln und ins Leben zu rufen. Grundsätzlich werden viele Informationen zum Thema Marketing online bereitgestellt und können dort abgerufen werden. Bevor man sich dazu entscheidet, das Marketing komplett zu externalisieren ist es jedoch zu empfehlen, selbst zu erstehen, welche Chancen, aber auch welche Grenzen beim Marketing zu beachten sind.

Marketing funktioniert in der Praxis nur dann, wenn auch Konzepte und Strategien erarbeitet werden, die wirklich aufeinander abgestimmt sind. Sollte dies nicht der Fall sein heißt es ganz klar, dass Marketing wohl nicht effektiv genutzt wird und es Probleme geben kann.

Regionale Konzepte: Wie Marketing im Sauerland funktionieren könnte

Regionale Konzepte spielen beim Marketing eine besondere Rolle. Wer einen Service bzw. eine Dienstleistung im Sauerland anbieten möchte, der sollte auch die Zielgruppe dort adressieren. Schmallenberg, Eslohe, Finnentrop und viele andere Orte und Gemeinden, die im Sauerland als Zielgruppe identifiziert werden, müssen gezielt angesprochen werden.

Regionale Produkte aus z.B. der Landwirtschaft sollten ebenfalls mit genau diesem regionalen Bezug vermarktet werden. Wer Bienenhonig aus Meschede anbietet, sollte im Marketing definitiv mit den Worten regional, Meschede sowie lokaler Honig arbeiten. Gleichzeitig sollten die Kanäle für das Marketing auf regionaler Ebene passend gewählt werden. Es sind nicht unbedingt nur Online Kanäle die verwendet werden müssen, um die Zielgruppe vor Ort zu erreichen. Wochenmärkte, oder aber auch Ausstellungen sowie lokale Geschäfte können dabei helfen, die Zielgruppe im Sauerland zu erreichen.

In regionalen Zeitschriften wie dem WOLL-Magazin ist es ebenfalls möglich, dass Anzeigen oder Artikel geschaltet werden können, um damit die Zielgruppe entsprechend zu erreichen und Services oder Produkte anbieten zu können.

Marketing in der Praxis: Beispiele die zu einem gelungenen Marketingkonzept gehören

Schaut man sich das Marketing in der Praxis an so wird schnell deutlich, dass viele Faktoren zu einem gelungenen Marketingkonzept gehören. Discounter, Autohersteller und vieles mehr arbeiten seit Jahrzehnten natürlich auch an ihrer Marketing Strategie und versuchen sich dadurch ein bestimmtes Image aufzubauen. Teile der Strategie sind sichtbar und sehr gut zugänglich. Wer sich dafür interessiert, wie Marketing Konzepte aussehen und funktionieren wird feststellen, dass einfache Beispiele in unserem Alltag leicht zu identifizieren sind.

Firmen, bei denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter z.B. die gleiche Kleidung tragen bzw. ein einheitliches Outfit tragen sind meist ein wichtiger Faktor. Darüber hinaus sind es alle anderen optischen Merkmale, die zu einer Firma gehören. Das Logo der Firma, ein Leitfaden oder z.B. bestimmte Abläufe im Umgang mit Kunden sind etwas, das einen Wiederkennungswert schaffen kann und dass definitiv hilft, eine eigene Brand ins Leben zu rufen.

Wer ein Team aufbaut, dass im Umgang mit Kunden geschult wird, sollte sein Augenmerk darauflegen, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den gleichen Umgang mit dem Kunden pflegen. Das bedeutet, dass die Kunden z.B. auf die gleiche Art und Weise angesprochen werden, oder dass die Kunden zum Beispiel entsprechend ihrer Wünsche bedient und beraten werden.

Die Zufriedenheit der Kunden steht bei einem Marketing Konzept definitiv an einer der oberen Stellen. Das heißt ganz klar, dass es wichtig ist, dass die Kunden gut beraten werden, die richtigen Produkte und Dienstleistungen angeboten bekommen und definitiv gerne wiederkommen wollen. Kunden, die mit einer Firmen und mit deren Leistungen und Produkten zufrieden sind, empfehlen den Betrieb in der Regel auch sehr gerne weiter. Damit ist es also noch einmal sehr viel mehr Wert, wenn man mit einem guten Marketing Konzept die Kunden erreicht, denn die Kunden können letztendlich ein Multiplikator sein, der noch einmal für den eigenen Betrieb Werbung macht.

Wer strategisches Marketing betreiben möchte, kann online jede Menge an Informationen dazu bekommen, wie eigene Strategien entwickelt werden können und wie man von den Profis lernen kann. Mit einer guten Planung ist es möglich, auf lange Sicht definitiv erfolgreich zu fahren und den eigenen Umsatz anzukurbeln.

Welche Herausforderungen gibt es im Marketing Business?

Im Marketing Business gibt es oftmals die Herausforderung, dass Firmen nicht offen sind, z.B. etwas Neues auszuprobieren. Das bedeutet ganz konkret, dass man an alten Strukturen festhalten möchte und somit definitiv nicht in der Lage ist, neue Marketing Konzepte zu erarbeiten und zu verfolgen. Kurzfristige Aktionen, die innerhalb weniger Tage oder Wochen umgesetzt werden, führen ebenfalls nicht zu der Art von Erfolg, die man sich eigentlich für sein Unternehmen wünscht und den man erleben möchte. Ein Marketing Konzept muss über viele Jahre angelegt werden und Stück für Stück umgesetzt werden. Es dauert, bis ein Branding erfolgt ist und bis sich Menschen z.B. mit einer Strategie identifizieren können.

Viele Firmen wissen auch nicht, wo ihr eigener USP liegt und wie mit diesem USP gearbeitet werden kann. Erst, wenn eine Firma weiß, auf was sie sich fokussieren möchte und was ihr Alleinstellungsmerkmal ist, kann auch eine passende Strategie für das Marketing erarbeitet und umgesetzt werden. Im Alltag arbeiten viele Firmen intensiv, aber differenzieren sich meist zu wenig von ihren Mitbewerbern und Marktbegleitern. Ein Kunde oder Partner muss wissen, warum er sich für eine Firma entscheiden soll und was gerade diese Firma qualifiziert und von anderen Firmen differenziert. Dies können einzigartige Techniken, Services oder z.B. Preismodelle sein, die für Kunden interessanter sind. Erst, wenn der Kunde seine Vorteile erkannt hat, wird daraus eine dauerhafte und intensive Geschäftsbeziehung, die auch skaliert werden kann.