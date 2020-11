Rat und Tat im Bereich Jugendhilfe auf einen Blick

Sachgebiet Jugendhilfe der Stadt Warstein mit neuem Internetauftritt

„Eigentlich macht ihr doch noch viel mehr …?!“ Diesen Kommentar hat das Sachgebiet Jugendhilfe der Stadt Warstein in den letzten Monaten häufiger gehört – und schon stand der Entschluss fest: Der Internetauftritt des Jugendamtes auf der Homepage der Stadt Warstein musste überarbeitet werden. Realisiert hat dies Janin Beyermann, Koordinatorin „Frühe Hilfen“, gemeinsam mit Sabine Simon aus dem Sachgebiet Organisation, zuständig für den Internetauftritt der Stadt Warstein.

„Wir stellen unsere Aufgaben nun übersichtlich und zielgruppenorientiert dar: Menschen, die Hilfe oder Unterstützung suchen, erfahren sehr schnell, wie wir ihnen zur Seite stehen und wer ihre Ansprechpersonen sind“, erläutert Janin Beyermann. So steht beispielsweise unter der Überschrift „Beratung und Unterstützung“ ein Link auf die Unterseite „Allgemeiner Sozialer Dienst“, mit der Erklärung: „Manchmal benötigen Eltern bei Sorgen und Problemen mit Kindern nur einen Rat. Manchmal ist die Situation in der Familie aber auch so verfahren, dass sie allein nicht mehr weiterwissen. In diesen Situationen können sich Familien, Kinder und Jugendliche an den Allgemeinen Sozialen Dienst wenden.“ Die Kontaktdaten gleich mehrerer Ansprechpersonen sowie ihre Verfügbarkeit stehen direkt daneben.

Unterstützung leistet die Jugendhilfe der Stadt Warstein auch mit Trennungs- und Scheidungsberatung, durch Jugendhilfe im Strafverfahren, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, durch Beistandschaften und Unterhaltsvorschuss. Des Weiteren erfahren Eltern Wissenswertes zum Thema Kinderbetreuung in Kindertagesstätten oder bei Tagesmüttern und -vätern. Auch die Kinder- und Jugendarbeit, beispielsweise durch den Betrieb von Jugendfreizeiteinrichtungen, wird vorgestellt.

„Gerade junge werdende Eltern haben viele Fragen und manchmal auch Sorgen. Wir unterstützen sie mit dem Programm ,Frühe Hilfen‘, bei dem viele Einrichtungen Hand in Hand arbeiten“, so Janin Beyermann.

Ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich des Jugendamtes ist der Kinder- und Jugendschutz. Familien haben einen Anspruch auf notwendige und geeignete Hilfe, wenn die Sorgeberechtigten in der Pflege, Beaufsichtigung und Erziehung ihrer Kinder überfordert sind. Gibt es Hinweise, dass ein Kind in seinem familiären Umfeld nicht angemessen aufwächst, so muss eine Sozialarbeiterin oder ein Sozialarbeiter des Jugendamtes diesem Hinweis nachgehen.

Die Seiten des Sachgebiets Jugendhilfe sind zu finden unter www.warstein.de und einfach „Jugendhilfe“ in das Suchfeld eingeben.