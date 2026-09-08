Ramsbecker Bergzwerg-Parade: Kreative Aktion für alle im Museum

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: Ob bunt bemalt, bedruckt oder beklebt – jeder Zwerg ist willkommen.

So funktioniert es: Zwerge-Vorlagen können im Internet heruntergeladen und mitgebracht werden. Die Kinder können sich verschiedene Vorlagen für die Bergzwerge einfach von der Homepage des Sauerländer Besucherbergwerks downloaden und ihre Zwerge dann zu Hause basteln. Die Vorlagen finden sich unter www.sauerlaender-besucherbergwerk.de.

Bastelaktion vor Ort

Es gibt auch eine Bastelaktion im Museum: Alternativ dazu können Jungen und Mädchen am Freitag, 11. September, ab 10 bis 17 Uhr direkt im Sauerländer Besucherbergwerk unter Anleitung ihre Bergzwerge basteln und bemalen. Das Museumsteam stellt dafür alle notwendigen Materialien kostenlos zur Verfügung.

Egal, ob die Kinder ihre Zwerge zu Hause basteln und mitbringen oder vor Ort im Museum unter Anleitung basteln – im Anschluss können sie ihre selbstgestalteten Zwerge im Museum über Tage aufstellen. Zusammen erschaffen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so eine bunte Zwergen-Landschaft. Die Kinder können ihre Zwerge später wieder online bei Instagram oder Facebook entdecken.

Freier Eintritt für selbstgebastelte Bergzwerge

Doch das ist noch nicht alles: Jedes Kind, das einen selbstgebastelten Bergzwerg mitbringt, erhält am Freitag, 11. September, für die Einfahrt in die Grube um 13 Uhr freien Eintritt. Diese Grubenfahrt wird besonders kinderfreundlich gestaltet und richtet sich an Familien mit Kindern. Damit das Museumsteam planen kann, wird um eine kurze Anmeldung per Telefon unter 02905/250 oder per Mail an info@sauerlaender-besucherbergwerk.de gebeten.

Achtung: Freien Eintritt erhalten nur die Kinder mit ihrem Bergzwerg. Das Sauerländer Besucherbergwerk freut sich auf viele kreative Beiträge und eine große bunte Bergzwerg-Parade im Bergbaumuseum.