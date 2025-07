Rambo Tango aus dem Sauerland

Nach ihrem Erstlingswerk „Egal was kommt ….“ kommt nun mit „Rambo Tango“ ein neuer Power-Song der sauerländer Partyrocker, passend zum Sommer-Party-Feeling und zu dem SPRENGER Auftritt beim diesjährigen Biggesee Open Air, Bigge Olé, wo die Jungs im Line up mit Micki Krause, Mia Julia, uva. ihren neuen Song RAMBO TANGO präsentierten. Verstärkung gab es am Mikrofon von der 16 jährigen Sängerin Yeva aus Finnentrop und Theo Schneider aus Lennestadt Grevenbrück, der den Rap Part schrieb und beisteuerte. Die beiden talentierten Nachwuchskünstler werden von den „Sprengers “ Bernie und Uli musikalisch – kulturell gefördert und weitere Songs werden folgen!. So entstand aktuell nun ein echt cooler Elefant – Ele Elefant Mitsinger, der wohl jede Party rocken wird.

Uli, Bernie, Yeva und Theo

Mit „Rambo Tango“ zünden DIE SPRENGER eine mitreißende Partyrakete. Der Perfekte Sound für

heiße, feuchtfröhliche Party Nächte, auf Mallorca und überall dort wo Menschen es lieben zu

feiern. Der perfekte Soundtrack für die „Ole“-Saison 2025!

Eingängige Hooks, ein fetter Beat und eine Prise Selbstironie machen den Song zur perfekten

Hymne für jede Sommerparty. Ein echter Tanzflächen-Schlager und Stimmungs-Booster mit

Ohrwurm-Garantie!

Quelle: DIE SPRENGER

Yeva und Uli

Hinter DIE SPRENGER steckt niemand Geringerer als Uli Sprenger, der mit seiner früheren Band

FUX bereits in den Media Control Charts landete. Seine erste Single „Überdosis Glück“

erreichte Kultstatus und wird bis heute von DJs und Radiosendern gefeiert. Sprenger blickt auf

über 120 TV-Auftritte zurück und wurde mit renommierten Musikpreisen wie der Goldenen

Stimmgabel und der Goldenen Note von RTL ausgezeichnet.

Quelle: DIE SPRENGER

Bernie und Yeva

Gemeinsam mit dem Sänger und Profi-Schlagzeuger Bernie Würden aus Lennestadt sowie dem

erfahrenen Producer Dirk Fiebich (u.a. Jürgen Drews, Micky Krause, Mike Leon Grosch) entsteht

unter dem Namen DIE SPRENGER eine neue Ära deutschsprachiger Party- und Popmusik.

Auch der Kult-Hit „Überdosis Glück“ erlebt derzeit ein Revival, u.a. durch die neue Version von

Stereoact.



►Website: https://www.diesprenger.com

►Facebook: https://www.facebook.com/people/DIE-Sprenger/61572768459067

►Instagram: https://www.instagram.com/diesprenger

►Youtube: https://youtu.be/b0vnKHoEvd4?si=g4qQtez4Xabfwn5i

Quelle: DIE SPRENGER

Theo