Radwanderung zum Blinker II oberhalb Grafschaft

Der Himmel auf Kinoleinwand

An einem Freitag, eine Woche vor Ostern, führte mich eine Tour mit meinem Mountainbike zum Blinker II oberhalb des Kurorts Grafschaft. Die lichtkinetische Skulptur ist ein Werk des Künstlers Timm Ulrichs, die auf dem WaldSkulpturenWeg Siegen-Wittgenstein errichtet und rund um die Uhr kostenlos besichtigt werden kann.



Als ich den „Riesenspiegel“ mit seinen 196 beweglichen eingehängten Edelstahlspiegeln zuerst aus der Ferne und dann vor einigen Jahren vor Ort sah, entwickelte sich Blinker II zu einem meiner Lieblingsorte. Ein fantastisches Lichtspiel ist in den Spiegeln zu sehen, besonders an klaren Tagen zeigt sich dort der Himmel wie auf einer Kinoleinwand.



Meine Tour startete in Schmallenberg-Zentrum, hinunter zum Entenpark und von da aus den Radweg entlang nach Grafschaft. An diesem kühlen Nachmittag war kaum einer unterwegs, weshalb ich auf der Strecke allein fuhr und die Ruhe genoss.



Rauf auf den Berg

Auf dem Marktplatz Grafschaft angekommen, ging es vorbei am Sauerland Alpin entlang an einem Bauernhof einen geteerten Serpentinenweg hoch, wo mich auf einer Wiese Ziegen begrüßten, als ich klingelnd vorbeifuhr. Nach einer zweiten Kehre kam der Blinker II in Sicht.



In die Pedale getreten und in den richtigen Berggang geschaltet, schaffte ich die letzten rund fünfhundert Meter zum Riesenspiegel, stellte das Mountainbike an der roten Bank ab und entspannte ein paar Minuten unter dem immer noch bedeckten Himmel. Ausgeruht betrachtete ich das riesige Lichtspieltheater, eine Art Wahrzeichen von Grafschaft, das bereits aus rund zehn Kilometern Entfernung bei klarer Sicht zu erkennen ist.

Vor dem Blinker II stehend, bewunderte ich die sich darin spiegelnde Sonne, die nur langsam durch den grauen Himmel brach. Der Wind erzeugte ein mystisch klingendes Geräusch, das durch die sich bewegenden Edelstahlspiegel entstand.



Drei Bänke in direkter Umgebung und eine in einem hölzernen Unterstand, laden zum Verweilen und Entspannen ein, um das Lichtspiel auf den Spiegelflächen zu beobachten, das Panorama mit seiner Weitsicht und die Natur zu genießen.



Plötzlich setzte der Regen ein und ich schwang mich wieder aufs Rad und fuhr über Winkhausen und das Industriegebiet zurück nach Hause.