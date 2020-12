Radtourismus hat enormes Potenzial in der Stadt Warstein

Arbeitskreis Fahrradfreundliche Stadt Warstein begrüßt drei neue Mitglieder

Neue Wege werden aktuell nicht nur für Fahrräder entwickelt – auch der Arbeitskreis Fahrradfreundliches Stadt Warstein traf sich diesmal auf einem anderen Weg, nämlich digital. „Ich freue mich, dass trotz präsenzloser Veranstaltung eine gute und konstruktive Diskussion in der Websitzung entstand, die zu guten Ergebnissen führte“, berichtet Arbeitskreisleiter Matthias Seipel.

Als Arbeitsgrundlage führt der Arbeitskreis eine Maßnahmenliste, die bereits mehr als 100 Positionen umfasst. Matthias Seipel konnte in der Sitzung weitere erledigte Maßnahmen vorstellen: Dazu gehört die Schaffung neuer Fahrradabstellmöglichkeiten vor Geschäften in Suttrop genauso wie die Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahrer im Bereich „Bengolweg“ (Niederbergheim), „In der Delle/Eschenweg“ (Suttrop) und „Stukenweg“ (Allagen). Die Maßnahmenliste mit dem aktuellen Stand der Bearbeitung ist für Bürgerinnen und Bürger einsehbar auf der Homepage der Stadt Warstein unter www.warstein.de, einfach in der Suchfunktion die Stichworte „Arbeitskreis Fahrradfreundliche Stadt Warstein“ eingeben.

„Sehr positiv bewertet hat der Arbeitskreis die Fahrrad-Blumenaktion der Initiative,Wir für Warstein‘. Diese Aktion verdeutlicht visuell, dass Fahrrädern in der Stadt Warstein ein besonderer Stellenwert eingeräumt wird‘“, unterstreicht Matthias Seipel.

Zentrales Thema im Arbeitskreis war die Vorbesprechung eines touristischen Radkonzeptes für die Stadt Warstein, vorgestellt von Stadtmarketingleiter Jeroen Tepas. „Ziel dieses Konzeptes ist es darzustellen, welche Möglichkeiten und Potenziale die Stadt Warstein im Bereich Radfahren hat, um hier noch attraktiver zu werden und dem Titel „Fahrradfreundliche Stadt“ gerecht zu werden“, erläuterte Tepas. Er sieht im Radtourismus enormes Potenzial, zumal sich laut Umfragen 35 Prozent der Deutschen vorstellen können, zukünftig einen Radurlaub zu unternehmen. Dies sei auch ökonomisch sehr wertvoll, weil Radfahrer als Tagesausflugsgäste pro Kopf und Tag 11,30 Euro ausgeben, wenn sie übernachten sind es 101 Euro. Zudem gewährte Jeroen Tepas erste Einblicke in ein entstehendes neues Radbooklet, in dem Radtourentipps für das Gebiet der Stadt Warstein und das nähere Umfeld vorgestellt werden. Die Reaktionen der Arbeitskreismitglieder auf beides war durchweg positiv. Stefan Hammeke, Radexperte beim Kreis Soest stellte heraus, dass dies das erste Radtourismuskonzept im Kreis Soest ist.

Jeroen Tepas: „Das Radtourismuskonzept und das Radbooklet werden selbstverständlich noch im Fachausschuss für Stadtmarketing, Touristik, Kultur im Februar sowie im Forstausschuss vorgestellt und besprochen. Grundsätzlich denke ich, wir sind auf dem richtigen Weg und sprechen mit dem Konzept sowie dem Booklet Gäste ebenso an wie Bürgerinnen und Bürger, die Urlaub in ihrer eigenen Stadt machen.“

Wer ist Mitglied im Arbeitskreis Fahrradfreundliche Stadt Warstein?

Durch die Kommunalwahlen 2020 gibt es drei neue Gesichter im Arbeitskreis Fahrradfreundliche Stadt Warstein. Aktuelle Mitglieder sind (neue Mitglieder fett gedruckt): Max Spinnrath als Vorsitzender und Dagmar Hanses als stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Stadtmarketing, Erwin Koch als Vorsitzender und Andreas Wiepck als stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Bauen und Digitales , Hubertus Jesse als Vorsitzender und Dieter Fromme als stellvertretender Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses, Stefan Hammeke als Radverkehrsbeauftragter des Kreises Soest, Rita Cordes als Vertreterin des ADFC im Kreis Soest, Bürgermeister Thomas Schöne, Matthias Seipel als Leiter des Arbeitskreises und Leiter des Fachbereichs Infrastruktur bei der Stadt Warstein, Josef Pieper als Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste, Jeroen Tepas als Leiter Stadtmarketing,