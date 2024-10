Radtour zum Dorfbalkon Oberkirchen

Oberhalb des Golddorfs Oberkirchen am nördlichen Ende des Langen Hagen an einem Steilhang gelegen, ist seit Juni 2022 der neue Aussichtspunkt „Dorfbalkon“ mit einer Schutzhütte beheimatet.

Per Fahrrad, zu Fuß oder mit dem E-Bike ist der Dorfbalkon Oberkirchen von Schmallenberg innerhalb relativ kurzer Zeit zu erreichen. Anfang Juli startete ich mit meinem Mountainbike vom Schmallenberger Zentrum nach Grafschaft zum Wanderparkplatz „Auf der Almert“. Am Wanderparkplatz überquerte ich die Straße, um auf den Radweg zu gelangen. Nach rund 100 Metern bog ich in einen Schotterweg ein. Der Weg führte mich zum Nordende des Langen Hagen, wo sich auch die alte Gerichtsstätte „Die Pütte“ befindet, die unter Denkmalschutz steht.

Am Zielort angekommen, fällt sofort die stabile Metallkonstruktion auf, die an einem Steilhang vor der gemütlichen Schutzhütte liegt: der Dorfbalkon. Ich stellte mein MTB an der Hütte ab und wagte mich trotz Höhenangst auf den stählernen Balkon. Mir offenbarte sich ein beeindruckender Panoramablick und ich sah, wie eine Gruppe Rennradfahrer die Landstraße hinunter nach Oberkirchen düste. Ein wunderbarer Aussichtspunkt, der mit seiner Schutzhütte und den darin befindlichen Bänken zum Verweilen einlädt und auch für Naturliebhaber und Fotografen einiges zu bieten hat. An der Spitze des Dorfbalkons gibt eine Tafel einen Überblick über die Dörfer und andere spannende Informationen.