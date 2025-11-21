„Radsportträume greifbar machen“

Gute Laune bei den Gründungsmitgliedern nach der erfolgreichen Gründung im Hotel Mountainview in Willingen.

Aus dem Sauerland kommt ein neuer Impuls für den Radsport: Mit der Gründung des Vereins NGIY Verein zur Förderung des deutschen Radsports e.V.formiert sich eine unabhängige Initiative, die den deutschen Radsportnachwuchs zielgerichtet auf dem Weg an die Weltspitze unterstützt.

Das Kürzel NGIY beschreibt ganz simpel die Mission, den nächsten deutschen Rennradprofi ins gelbe Trikot bei der Tour de France zu bringen (Engl.: next German in Yellow).

Die Gründung erfolgte im Hotel „Mountain-View“ in Willingen im Sauerland – in einem Moment, in dem der deutsche Radsport zwischen Tradition und Aufbruch steht. Die Tour de France bleibt das größte Sportspektakel der Welt, und 1997 schrieb Jan Ullrich als bislang einziger deutscher Sieger Geschichte. Knapp drei Jahrzehnte später rückte 2025 Florian Lipowitz als Drittplatzierter erneut in den Fokus und entfachte spürbaren Stolz in einer Nation, die auf den nächsten Triumph im Gelben Trikot wartet. Motivation für große Träume.

Tour de France-Sieger

Versammlungsleiter der Gründung war der Unternehmer und Ideengeber Stefan Penno: „Deutschland verfügt über erstklassige Ingenieurskunst, führende Fahrradhersteller, innovative Antriebstechnik sowie hochwertige Bekleidung und Zubehör – eine Produktlandschaft, die international Maßstäbe setzt. Gleichzeitig wird deutlich, dass es bislang nicht gelingt, junge Talente systematisch an die Spitze heranzuführen.“

Quelle: NGIY™ Stehen an der Spitze der Mission in Richtung Gelbes Trikot: Präsident Robert Förstemann (rechts) und Vizepräsident Bernd Sudhoff

Der NGIY Verein zur Förderung des deutschen Radsports e.V. begreift diesen Umstand als Chance für einen Neustart: eine Vernetzung aus Expertise, Förderung und unternehmerischem Mut.

Zum Präsidenten des Vereins wurde der Olympia-Medaillengewinner Robert Förstemann aus Berlin gewählt, der Verstärkung durch Bernd Sudhoff als Vizepräsidenten erhält. Sudhoff ist im Radsport groß geworden und kennt die Szene in- und auswendig.

Deutsche Radsportprominenz

Das Präsidium bilden neben Roger Kluge, dem dreifachen Madison-Weltmeister und dem amtierenden deutschen Cyclocross-Meister Marcel Meisen noch der Frankfurter Rechtsanwalt Nicolas Dumont von der renommierten Kanzlei Graf von Westphalen als Rechtsbeistand und Timo Jaschke, Senior Berater Wealth Management bei der DZ Privatbank als Schatzmeister.

Der Förderbeirat wird mit der zweifachen Olympiasiegerin Kristina Vogel und Frank Richter, radsportverrückter Content Creator aus Magdeburg, angeführt.

Als Botschafter präsentierten die Gründer den „Tourteufel“ Didi Senft. Mit seinem unverwechselbaren Wiedererkennungswert und ausgestattet mit dem neuen Vereinsbus soll er künftig weltweit Aufmerksamkeit für die Mission von NGIY™ schaffen. Alle Mitglieder, die dies wünschen, werden namentlich auf dem Fahrzeug abgedruckt – als sichtbares Zeichen gemeinsamer Überzeugung.

Vizepräsident Bernd Sudhoff macht zusätzlich deutlich: „Wir wollen Radsportträume greifbar machen und richten uns an Menschen, Partner und Investoren, die die Entwicklung des deutschen Radsports aktiv vorantreiben möchten – mit dem Anspruch, sportliche Erfolge nicht dem Zufall zu überlassen, sondern gezielt zu ermöglichen.“ Eine ambitionierte Mission, die den Weg deutscher Talente ins Gelbe Trikot wieder denk- und greifbar macht.