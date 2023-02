Radsportland SAUERLAND

SARIS ROUVY Sauerland Team

Mit rund 110 Renntagen und zahlreichen Platzierungen hat das SARIS ROUVY Sauerland Team gerade seine erfolgreichste Saison der Teamgeschichte abgeschlossen. Höhepunkte waren die Siege in der Bundesliga: In nahezu allen Wertungen standen die Sauerländer auf dem 1. Platz. Die Fahrerwertung dominierte Jon Knolle souverän vor Jan Hugger vom Team Lotto Kern Haus und Johannes Adamietz. Bestimmend war die heimische Mannschaft auch in der Team-Wertung. Hier gewann das Sauerland vor dem Team Lotto Kern Haus aus Rheinland Pfalz und P&S Benotti aus Thüringen. Mit den Belgiern Abram und Michiel Stockman räumte man dazu die Berg- und Sprintwertung ab. Neben den Erfolgen auf nationaler Ebene glänzte die NRW-Nachwuchsmannschaft auch international. Besonders die couragierte Fahrweise bei der Deutschland Tour beeindruckte Fans und sorgte für reichlich TV-Präsenz.

Johannes Adamietz: vom Sauerland in die World Tour

Dass die Youngster mittlerweile nicht nur mit ganz Großen der Szene mitfahren, sondern auch ernsthafte Konkurrenz geworden sind, zeigte vor allem Johannes Adamietz mit starken Rennen bei der Deutschland Tour und den Deutschen Meisterschaften im Sauerland. Hier fuhr er bis kurz vor dem Ziel um Bronze mit und schaffte es lange Zeit, den World Tour Profis um Simon Geschke und Co. sein Hinterrad zu zeigen. Die Belohnung für seine Auftritte ist ein Profivertrag im belgischen Team Lotto Soudal. Die Weltklasse-Mannschaft wurde nach Adamietz siebtem Platz in der Tour of Sibiu auf den Sauerländer aufmerksam und verpflichtete ihn als Bergfahrer für die schweren Rennen im Frühjahr und für Rundfahrten. Dieser Wechsel leitete auch eine Umstrukturierung des Sauerland Teams ein: Neben Adamietz verlassen auch Jon Knolle und die Stockman-Zwillinge die Mannschaft. Während es Jon Knolle nach Österreich zieht, startet Abram Stockman für eine holländische Mannschaft. Sein Zwillingsbruder Michiel beendet seine Karriere, bleibt den Sauerländern aber als Trainer und Berater erhalten.

Quelle: Mario Stiel / Dirk Reichert

Quelle: Mario Stiel / Dirk Reichert

Deutliche Verjüngung des Kaders – fast alle Fahrer sind unter 23

In der kommenden Saison konzentriert sich die Team-Leitung wieder auf die heimischen jungen Talente. Bisher ist der Schweizer Dominik Weiss der einzige Ausländer an Bord. Alle anderen Sportler im Kader kommen aus NRW. Vor allem sollen Lennart Voege (Nordenau) und Jonathan Rottmann (Plettenberg) die Sauerländer Farben hochhalten. Während Lennart Voege in diesem Jahr seine Premiere auf der Straße feierte, ist Rottmann schon länger in allen Raddisziplinen heimisch. „Beide haben das Potential, zu richtig guten Rennfahrern zu werden. Wir erhoffen uns von Lennart gerade in schweren, bergigen Rennen viel. Jonathan Rottmann soll mittelfristig bei Sprints und ruppigen Rennen Erfolge holen. Er hat bei den Junioren schon oft seine Siegermentalität gezeigt“, zeigt sich Wolfgang Oschwald optimistisch. Neben Rottmann sind im Straßenkader die weiteren Neuzugänge Henri Appelbaum aus Gütersloh, Dominik Bauer aus Düsseldorf und Jan Marc Temmen aus Köln. Gerade Dominik Bauer bringt mit seinem Bundesliga-Sieg 2021 reichlich Erfahrung mit. „Damals haben wir uns total über ihn geärgert. Auf den letzten Metern hat er Jon Knolle den Bundesliga- Sieg 21 weggeschnappt. Wir hoffen, dass er das jetzt bei uns kommendes Jahr wiederholt“, sagt Heiko Volkert aus Eslohe mit einem Augenzwinkern. Neben den Neuverpflichtungen setzte man im Sauerländer Rennstall auf bewährte Kräfte mit Dauerläufer Julian Borresch, Silas Koech und Julian Braun.

Mit Jesse Schulte und Julian Gerhardt zwei Biker im Team

Neue Wege gehen die Sauerländer in Sachen Fahrertypen. Während die Konkurrenz ausschließlich auf Straßenfahrer setzt, verpflichtete das SARIS ROUVY Sauerland Team mit Julian Gerhardt und Jesse Schulte auch zwei Mountainbiker. Jesse Schulte ist hauptsächlich im Downhill unterwegs und konnte in dieser Disziplin schon viele internationale Erfolge einfahren, Julian Gerhardt konzentriert sich auf die sogenannten Eliminator-Rennen und plant Auftritte im Gravel,Cross- und Marathon-Bereich.

Fünf Fahrer des Sauerland Teams in der Nationalmannschaft

Da mit Julian Borresch und Jan Marc Temmen zwei Fahrer für die Deutsche U23-Nationalmannschaft Straße nominiert sind, Dominik Weiss zum Schweizer Kader auf der Bahn gehört und Jesse Schulte im Downhill bereits zur WM nominiert war, erhofft man sich 2023 einige Auftritte bei Europa- und Weltmeisterschaften. Kurz vor der Premiere steht Silas Koech: Das Talent aus Köln hat gute Chancen, bei den Weltmeisterschaften im Crossen starten zu dürfen. Das Titelrennen findet Anfang Februar in Holland statt. Im Idealfall vertreten dann gleich mehrere heimische Sportler die Region bei den Weltmeisterschaften Anfang August in Glasgow.

Jonathan Rottmann (18 Jahre, Plettenberg)

Lennart Voege (22 Jahre, Nordenau)

Julian Borresch (20 Jahre, Gummersbach)

Silas Koech (19 Jahre, Köln)

Dominik Weiss (20 Jahre, Schweiz)

Dominik Bauer (24 Jahre, Düsseldorf)

Jan Marc Temmen (20 Jahre, Köln)

Julian Braun (27 Jahre, Siegen)

Julian Gerhardt (28 Jahre, Neheim)

Jesse Schulte (17 Jahre, Ense)