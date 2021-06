Radsport TEAM SKS SAUERLAND NRW erfolgreich

Gippingen, Schweiz, den 6.6.21. Mit zwei Podestplätzen kehrt das Team SKS Sauerland NRW von seiner spannenden Rennwoche durch Italien und der Schweiz heim. Den Auftakt machte am vergangenen Sonntag die Coppa della Pace bei Rimini, gefolgt von der Trofeo Alcide von Bassano del Grappa nach Trient am Mittwoch. Zum Abschluss stand am Samstag das erste Bundesligarennen der Saison im schweizerischen Gippingen an.

Jon Knolle auf dem Treppchen

Ein bedeutender Internationaler Erfolg war der 3. Platz von Allrounder Jon Knolle bei der Trofeo Acide von Bassano del Grappa nach Trient. Zusammen mit 30 Ausreißern dominierte Knolle fast den kompletten Renntag. Die größere Spitzengruppe entstand bereits im flachen Abschnitt in Richtung Trento. Im bergigen Finale entbrannte dann ein Ausscheidungsfahren und 12 Fahrer kämpften um den Sieg. Hier schaffte der Sauerländer Jon Knolle fast die Sensation und musste sich im spannenden Finale lediglich den Italienern Riccardo Lucca und Riccardo Verza geschlagen geben. Das gute Ergebnis komplettierte Michiel Stockmann auf Platz 13. Die Trofeo Alcide ist ein bekanntes Rennen in Italien und wurde in den vergangenen Jahren von heutigen World-Tour Fahrern wie u.a. Sonny Colbrelli, Matteo Trentin und Rohan Dennis gewonnen

Team SKS Sauerland NRW Platz 2 beim Bundesligaauftakt

Mit dem 6. Platz von Johannes Hodapp sowie dem 2. Platz in der Team-Wertung beim GP Gippingen zeigten die SKS-Piloten einen weiteren starken Auftritt. Zum Bundesligaauftakt starteten 198 Rennfahrer ins 140 Kilometer lange Rennen in der Schweiz. Erstmals gehörte das Rennen im Kanton Aargau zur Wertung der deutschen Bundesliga. Im Kampf gegen 27 gemeldete Liga-Teams war das Team SKS Sauerland NRW ständig an der Spitze zu sehen und besetzte fast jede Spitzengruppe. Neben Tagessieg in der Einzelwertung setzte NRW Trainer Wolfgang Oschwald vor allem die Mannschaftswertung als Ziel. „Gerade mit dem 2. Platz in der Mannschaftswertung haben wir gezeigt, dass wir um den Sieg fahren können. Beim nächsten Lauf zur Liga, der DM im Zeitfahren am 19.6. in Stuttgart greifen wir die Spitze an“, erklärt Oschwald die weiteren Pläne.

Auf dem Weg zur DM starten die starken Zeitfahrer aus dem Sauerland beim NRW Zeitfahren in Esldorf am kommenden Samstag.