Radsport Team Sauerland bereitet sich auf Mallorca intensiv auf die Saison vor

Das REMBE®Pro Cycling Team Sauerland befindet sich derzeit in der finalen Phase der Vorbereitungen auf die bevorstehende Radsportsaison. Das Team hat sich für ein anspruchsvolles Trainingslager auf Mallorca entschieden, das bis zum 18. Januar dauern wird.

Die Mannschaft absolviert in diesen Tagen auf der malerischen Insel harte Trainingseinheiten, die bis zu sieben Stunden pro Tag dauern. Diese intensive Vorbereitung soll sicherstellen, dass das REMBE®Pro Cycling Team Sauerland in Topform für die Herausforderungen der kommenden Saison ist. Es heisst jetzt also volle Konzentration auf Training, Erholung und gute Ernährung.

Ein Höhepunkt des Frühjahrs wird bereits das erste Rennen der Saison, die Mallorca Rundfahrt. Diese findet vom 24. bis 28. Januar statt. Die sogenannte Mallorca Challenge verspricht spannende Wettkämpfe, da das Team auf internationale Elite trifft und die junge Mannschaft gegen zahlreiche Top Profis antritt. Weiter geht es dann im Februar mit der Tour of Antalya in der Türkei. Das genaue Rennprogramm wird im Anschluss an das Trainingslager bekannt gegeben.

Teamcoach Wolfgang Oschwald äußerte sich optimistisch über den Stand der Vorbereitungen: „Unsere Sportler haben hart gearbeitet, sich individuell auf die Saison vorbereitet, und das Trainingslager auf Mallorca bietet die perfekte Gelegenheit, als Team zu wachsen und die letzten Feinheiten zu perfektionieren. Wir freuen uns auf die bevorstehende Saison und sind zuversichtlich, dass wir mit diesem engagierten und talentierten Team großartige Leistungen erzielen werden.“

Fast alle Mitglieder des REMBE®Pro Cycling Teams Sauerland nehmen am Trainingslager teil, was die Teamstärke und den gemeinsamen Fokus auf die Saisonziele unterstreicht. Lediglich die Schüler Tom und Lukas van der Valk bereiten sich in der Heimat auf ihre erste Männer Saison und das Abitur vor. Leistungsträger Silas Koech bestreitet noch einige Cross Rennen und hofft auf einen WM Startplatz Ende Januar Tschechien.

Auf der Insel werden die Sauerländer vom neuen sportlichen Leiter Greg Henderson und David König aus Eslohe betreut. Verzichten mussten die heimischen Cracks auf den Routinier Wolfgang Oschwald, der krankheitsbedingt später zur Mannschaft reisen wird.

Das Team 2024

Julian Borresch/ GummersbachHenri Appelbaum/ GüterslohLennart Voege/ NordenauJonathan Rottmann/ PlettenbergYago Aguirre/ Spanien Dominik Weiss/ SchweizJulian Braun/ SiegenJacob Scott/ EnglandJan Marc Temmen/ KölnSebastian Niehues/ LüdinghausenSilas Koech/ RadevormwaldLukas van der Valk/ HalternTom van der Valk/ HalternPaul Wright/ Neuseeland

&

Jesse Schulte/ Ense/ MTB/ Downhill Julian Gerhardt/ Neheim/ Cyclocrosser

Sportlicher Leitung Wolfgang Oschwald und Greg HendersonTechnik David König