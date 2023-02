Radsport TEAM SARIS ROUVY SAUERLAND mit neuem Premium-Ausrüster

Mit der Trelock GmbH aus Münster hat das SARIS ROUVY Sauerland Team einen weiteren wichtigen Partner gefunden. Das traditionsreiche Unternehmen wird die Mannschaft aus Nordrhein Westfalen als Premium-Ausrüster unterstützen. Die Marke Trelock setzt Maßstäbe durch innovative Lösungen und Design, verbunden mit einem hohen Qualitäts-Standart im Bereich Fahrradsicherheit.

Besonders profitieren die ganz jungen Rennfahrer der Sauerländer Kaderschmiede von den Produkten Trelocks. „Ein Teil unserer Fahrer kombiniert Schule, Ausbildung oder Studium mit dem Rennsport. Nicht wenige Trainingskilometer müssen Nachmittags und in den Abend hinein abgerissen werden. Gerade in der dunklen Jahreszeit hilft uns die hochwertige und einfach zu bedienende Beleuchtung an den Rennmaschinen“, schwärmt der Olympia Stützpunkt Trainer und Sportliche Leiter des Teams Wolfgang Oschwald. Doch nicht nur für die Sicherheit der Sportler sorgt Trelock. Auch die wertvollen Benotti Rennmaschinen werden mit Trelock Schlössern geschützt.

Höhepunkt wird in der Partnerschaft sicher der Münsterland Giro am 3. Oktober werden. Nicht weit weg vom Trelock Innovationszentrum starten die Sauerländer im Profirennen gegen zahlreiche World Tour Profis. Das SARIS ROUVY Sauerland Team besteht im Kern aus dem U23 Kader des Radsportverbands NRW und konnte in den letzten zwei Jahren die Radbundesliga für sich entscheiden. Dazu bestritten die Youngster zahlreiche internationale Rennen mit den Höhepunkten bei der Deutschland Tour und Münsterland Giro. Auch in diesem Jahr möchten sich die Westfalen wieder mit starken Auftritten für weitere Aufgaben empfehlen.