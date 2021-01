Radsport in bewegten Zeiten. Sauerland dabei. WOLL.

Die virtuelle Radbundesliga geht in die nächste Runde. Unter dem Namen „GCA eSports Liga“ werden vom 30. Januar bis 27. Februar fünf Rennen auf wechselnden Kursen der Online-Platform „Zwift“ ausgefahren. Mit am Start sind auch einige Fahrer vom Team SKS Sauerland NRW. Besonders motiviert zeigt sich Julian Braun. Der Zeitfahrexperte sammelte beim ersten „e-Rennen“ am […]