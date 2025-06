Radsport: Die Deutschland Tour kommt ins Sauerland

Rembe rad-net hofft auf Startplatz

Die Lidl Deutschland Tour ist das größte Radsport-Festival in Deutschland. Nach 2023 wird sie im August ins Sauerland zurückkehren. Am 22. und 23. August 2025 wird das Sauerland von Arnsberg bis Brilon zum Mittelpunkt der internationalen Radsportwelt. Das heimische Team Rembe rad-net aus Arnsberg darf sich berechtigte Hoffnungen auf einen Startplatz machen.

Zielrunde auf dem Neheimer Markt

Die fünftägige Rundfahrt startet am 20. August mit einem 3,1 Kilometer langen Prolog-Zeitfahren in Essen. Einen Tag später führt die erste Etappe von Essen nach Herford.

Die zweite Etappe führt von Herford über Paderborn und Büren in südwestliche Richtung. Über die B516 passieren die Fahrer den Möhnesee. Von dort führt die Strecke über Breitenbruch nach Arnsberg und von dort entlang der Ruhr nach Neheim. Eine profilierte 20 Kilometer lange Schlussrunde durch nahezu alle Arnsberger Stadtteile fordert den Radprofis einiges ab. Schlüsselstellen sind der Anstieg zum Rumbecker Holz, sowie die Passage am Jagdschloss Herdringen. Das Ziel ist auf dem Neheimer Markt. Die Organisation preist die Strecke als Königsetappe der Rundfahrt.

„Eine ganze Stadt fiebert der Tour entgegen. Die Menschen hier sind wahnsinnig radsportbegeistert. Die Vorfreude ist riesig“, erklärt der Bürgermeister von Arnsberg Ralf Paul Bittner.

Hirschberger Wand und Briloner Buttenberg

Die dritte Etappe startet in Arnsberg und führt durchgehend in östliche Richtung nach Kassel. Mit knapp 3.000 Höhenmetern auf 184 Kilometern ist sie auf dem Papier der schwerste Teilabschnitt. Zunächst führt die Route über den Möhnesee nach Hirschberg. Hier wartet die gefürchtete, 20 Prozent steile Hirschberger Wand – bekannt aus der Sauerland-Rundfahrt. Anschließend markiert der Buttenberg, südöstlich von Brilon, den höchsten Punkt der diesjährigen Deutschland-Tour. Danach wird die Landesgrenze nach Hessen überquert. Die Etappe weist einige Parallelen zur Rennausgabe von vor zwei Jahren auf. Damals gastierte das größte deutsche Radrennen ebenfalls zwei Tage im Sauerland.

Die vierte und letzte Etappe führt von Halle (Saale) nach Magdeburg. Die flache Etappe wird höchstwahrscheinlich in einem Sprint enden.

Team Rembe rad-net hofft auf Teilnahme

Neben 13 WorldTeams, der höchsten Kategorie im Radsport, werden vier Zweitdivisionäre und eine deutsche Nationalmannschaft an den Start gehen. Darüber hinaus gibt es zwei Startplätze für Kontinental-Teams – die dritte Kategorie im Radsport. Das heimische Profi-Team Rembe rad-net aus Arnsberg darf sich berechtigte Hoffnungen auf einen Startplatz machen. Team-Manager Jörg Scherf aus Neheim blickt hoffnungsvoll auf den August. „Sportlich läuft die Saison bisher super. Wir sammeln wichtige Argumente für einen Start. Die internationale Bedeutung der Deutschland-Tour wächst kontinuierlich. Das Rennen ist für uns eine riesige Chance, uns zu präsentieren, sowohl unseren heimischen Sponsoren, aber auch der internationalen Radsportwelt.“