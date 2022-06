Radspektakel am Wochenende im Sauerland

In den Strassenrennen der Männer und Frauen um den Deutschen Meistertitel warten knüppelharte und technisch anspruchsvolle Strecken auf die Sportler. Während sich das Starterfeld bei der Deutschen Meisterschaft im Zeitfahren auf die Spezialisten im Kampf gegen die Uhr beschränkt, startet am Sonntag die komplette nationale Prominenz im Sauerland.

Deutschlands Radelite am Start

Das Frauenrennen startet am Sonntag um 9:30 Uhr in Siedlinghausen. Gefahren wird auf einer bergigen Rundstrecke über die Ortschaften Brunskappel, Elpe und Altenfeld. Nach acht Runden geht es in den Schlussanstieg zum Grossen Bildchen bevor das Finale zum Kahlen Asten eingeläutet wird. In der weiblichen Klasse gehört die Weltmeisterin und Olympiasiegerin Lisa Brennauer zu den Topstars. Unterstützt wird sie unter anderem von Ihrer Ceratizit WNT Pro Cycling Team Kollegin Lin Teutenberg. Chancen auf Medaillen haben die beiden Olympiasiegerinnen Lisa Klein (Canyon Sram Racing) und Mieke Kröger (Human Powered Health), Romy Kasper (Jumbo Visma Women), Tanja Erath (EF Education), Franziska Koch und Liane Lippert (DSM Women). Gespannt sein darf man auf das Abschneiden von Hannah Ludwig (Uno X Pro Cycling). Die junge Fahrerin lebt mit dem ehemaligen Sauerland Team Fahrer Johannes Hodapp in Paderborn und konnte die Strecke schon ausgiebig testen.

Vorbereitung auf die Tour die France

Die Männerklasse fährt die Meisterschaft auf den Spuren der Sauerlandrundfahrt. Der Startschuss fällt um 10:20 Uhr in der Neheimer Oberstadt. Mit Maximilian Schachmann, Emanuel Buchmann, Lennard Kemna, Jonas Koch, Anton Palzer, Ben Zwiehoff, Luis Joe Lührs und Nils Politt gehört das Team BORA-hansgrohe zu den Top-Favoriten im Männerfeld. Zu den Erfolgen der deutschen Bora Fahrer zählen mehrere Tour de France Etappensiege und zahlreiche Erfolge in internationalen Eintagesrennen. Während Nils Politt in diesem Frühsommer den Klassiker Rund um Köln für sich entscheiden konnte, gewann Lennard Kemna beim Giro d Italia eine schwere Bergetappe. Bei der Grand Tour durch Italien erkämpfte sich Emanuel Buchmann einen starken 7. Platz in der Gesamtwertung. Betreut wird die Mannschaft von Rolf Aldag. Der Sportliche Leiter des internationalen Spitzenteams lebt seit Jahren am Möhnesee und kennt die Strecken der DM in und Auswendig. Mit dem Team DSM steht ein weiteres starkes World Tour Team am Start in Neheim. Die Farben der Niederländischen Mannschaft vertreten John Degenkolb, Niklas Arndt, Marco Brenner, Niklas Märkl und Nico Denz, der in diesen Tagen eine Etappe der Tour de Suisse für sich entscheiden konnte. Mit Jonas Rutsch findet sich ein weiterer World Tour Fahrer auf der Startliste. Rutsch konnte vor drei Jahren die Sauerlandrundfahrt für sich entscheiden und nutzte den Erfolg als Sprungbrett ins Team EF Education aus den USA.

Kann Lennart Voege vor der Ortskenntnis profitieren

Neben den genannten Profis kämpfen weitere Fahrer aus 14 World Tour und Pro Teams um das Meistertrikot. Hervorzuheben ist hier noch Rick Zabel. Der mittlerweile in Köln lebende Profi kennt die Strecke der DM auswendig. Zabel, der für das Team Israel Cycling startet, hat den Giro d`Italia in den Beinen und wird im Sauerland top motiviert sein. Das heimische SARIS ROUVY Sauerland Team schickt mit Jon Knolle, Per Christian Münstermann, Julian Borresch, Johannes Adamietz, Silas Koech, Max Briese und Lennart Voege einige Starter ins Rennen. Hier sind Bergspezialist Johannes Adamietz gute Chancen auf eine Top 20 Platzierung zuzurechnen. Gespannt darf man aus Sauerländer Sicht auf das Rennen von Lennart Voege sein. Der junge Fahrer wohnt unweit der Strecke in Nordenau und ist top motiviert.

Quelle: Jörg Scherf Quelle Jörg Scherf. Lennart Voege aus Schmallenberg-Nordenau

Deutsche Meisterschaft im Livestream

Wer vor der eigenen Haustüre ein wenig Tour de France Atmosphäre mit den großen Profi-Teams von Bora-Hansgrohe, DSM, Israel Cycling, Cofidis oder dem heimischen Saris Rouvy Sauerland Team erleben möchte, hat dazu am kommenden Wochenende beste Gelegenheit. Wer die Rennen nicht live verfolgen kann, hat dazu auch online die Möglichkeit: Unter www.sauerlandrundfahrt.de werden die Deutschen Meisterschaftsrennen per Livestream übertragen, moderiert von mit Moderation von Radsport-Experte Bastian Marks vom „Besenwagen“-Podcast sowie Tour de France Kommentator Paul Voss von ARD One. Mit dem Start der Frauen geht die Übertragung am Sonntag ab circa 9 Uhr los. Nach dem Start der Männer um 10:20 Uhr wird der Renntag bis zum Ziel live ausgestrahlt.