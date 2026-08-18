Radfahren in Kirchhundem: 

Zwischen sanften Tälern und sportlichen Höhe

Wer die Gemeinde Kirchhundem mit dem Fahrrad erkundet, erlebt eine Region, die ihre landschaftliche Vielfalt besonders zugänglich präsentiert. Zwischen ruhigen Flusstälern, ehemaligen Bahntrassen und anspruchsvolleren Höhenzügen spannt sich ein dichtes Netz an Routen, das sowohl Einsteiger als auch sportlich Ambitionierte anspricht. Dabei steht stets die Nähe zur Natur im Mittelpunkt, wodurch jede Tour ihren eigenen Charakter erhält.



Vielfältige Touren für jeden Anspruch

Besonders reizvoll ist die Bandbreite der ausgearbeiteten Strecken. Mit der rund 23 Kilometer langen Kirchhundemer Runde steht eine kompakte Tour zur Verfügung, die sich durch moderate Steigungen und eine angenehme Streckenführung auszeichnet. Sie eignet sich ideal für Genussradler oder spontane Ausflüge. Anspruchsvollere Varianten, etwa über den Kohlhagen oder durch mehrere Täler, bieten zusätzliche Höhenmeter und weite Ausblicke.



Auch Abschnitte des SauerlandRadrings lassen sich einbinden. Die Strecke verläuft auf ehemaligen Bahntrassen und sorgt dadurch für ein gleichmäßiges Fahrgefühl. Dank der längeren Distanzen eignet sie sich besonders für ausgedehnte Tagesetappen.



Gute Orientierung und moderne Infrastruktur

Ein großer Vorteil des Radfahrens in Kirchhundem liegt in der klaren Struktur des Wegenetzes. Das Knotenpunktsystem ermöglicht eine einfache Planung und erleichtert sowohl vorbereitete Touren als auch spontane Streckenänderungen. Einzelne Routen lassen sich flexibel miteinander verbinden, ohne dass die Übersicht verloren geht.



Ergänzt wird das Angebot durch Servicepunkte, Einkehrmöglichkeiten und Ladestationen für E-Bikes. Damit erfüllt die Region die Anforderungen moderner Radmobilität und präsentiert sich insgesamt als attraktives Radrevier, das landschaftliche Qualität und gute Organisation gelungen verbindet. (sn)

