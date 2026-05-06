Radfahren im Schmallenberger Sauerland: Vielfalt und neue Impulse 

Veranstaltungen, neue Bausteine, beliebte Themenrouten und geführte Touren

Mit dem Start in die grüne Saison rückt das Schmallenberger Sauerland seine Radangebote weiter in den Blickpunkt. Der Mai mit seinen langen Wochenenden steht bevor, und die Region geht mit einem breiten, in den vergangenen Jahren gezielt weiterentwickelten Angebot in die kommenden Monate.

Bereits im vergangenen Jahr hat der Schmallenberger Sauerland Tourismus mit der Dorfkirchen-Radroute und der ADAC-Radservice-Station zwei weitere Bausteine geschaffen. Hinzu kommt ein über Jahre gewachsenes, zielgruppengerecht entwickeltes Angebot wie die Bauernland-Radroute, die Rothaar-Radroute, die Dorfkirchen-Radroute und die Kinderland-Radroute. Diese Touren zeigen, wie unterschiedlich sich die Region auf dem Rad erleben lässt – mal ruhig und familiennah, mal aussichtsreich, kulturell geprägt oder sportlicher angelegt.

Kulinarik, geführte Touren und neue Bausteine

Auch die Termine der kulinarischen E-Bike-Touren stehen bereits fest. Die geführten Touren mit regionalen Genussstationen geben Einblicke in die kulturellen Besonderheiten der Golddörfer, panoramareiche Strecken durch die Natur und interessante Informationen zur Region.

Geführte Touren greifen unterschiedliche Interessen und Leistungsniveaus auf, etwa als entspannte Feierabendrunde oder als anspruchsvolles MTB- und E-MTB-Erlebnis. Neu ins Programm gekommen sind geführte Bike-Touren von Florian Henkel sowie ein Basic-Fahrtechniktraining.

Radfahren als Teil von Land- und Naturerleben

Damit folgt das Schmallenberger Sauerland einer klaren, eigenen Linie. Das Leitbild verankert Radfahren im Feld Land- und Naturerleben. Genau dort liegt die Stärke der Region: Touren schaffen konkrete Ausflugsanlässe, öffnen den Blick für Landschaft und Dörfer und machen regionale Besonderheiten erfahrbar. Gäste suchen Ruhe, Erholung, Bewegung in der Natur und gute Möglichkeiten für Unternehmungen. Genau das bietet ihnen das Radangebot im Schmallenberger Sauerland und der Ferienregion Eslohe. Gastgeber und touristische Angebote füllen diesen Anspruch mit Leben.

Veranstaltungen setzen zusätzliche Akzente

Dass die Saison jetzt angelaufen ist, zeigt auch der geöffnete Fledermaustunnel, eines der Highlights des Sauerland Radrings. Im Jahresverlauf flankieren bekannte und beliebte Veranstaltungen das Thema Radfahren in der Region. Dazu zählen der SKS Bike-Marathon in Grafschaft, die Sauerland-Rundfahrt sowie Green Hill mit dem und das alle zwei Jahre stattfindende BYND-Festival.

Angebote für Gäste und Einheimische

Die Radangebote sind bei Gästen sehr gefragt. Auch Einheimische nutzen sie gern. „Das zeigt, wie gut Tourismus und Interesse der Bürger im Schmallenberger Sauerland harmonieren“, ist Katja Lutter, Geschäftsführerin der Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH, überzeugt.

Termine im Überblick

Kulinarische E-Bike-Touren 25.04.2026, 09.05.2026, 06.06.2026, 04.07.2026 und 12.09.2026, jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr

SKS Bike-Marathon Grafschaft: 15.08.2026

Sauerland-Rundfahrt: 03.09. bis 06.09.2026

Service

Informationen zu Touren, Angeboten und Buchungsmöglichkeiten gibt es in der Tourist-Information Schmallenberg. Dort finden Radfahrer auch die Verleihstation. Ergänzend steht die ADAC-Radservice-Station zur Verfügung.

• 15 Tourenrad- und Familienrouten bzw. -varianten mit zusammen rund 880 km ausgewiesener Streckenlänge. 4 direkt lokal verortete Rennradrunden zwischen 43,9 und 119,8 km. 3 offiziell ausgewiesene MTB-Rundtouren ab Nordenau zwischen 30,4 und 100,8 km.

• Radverleih: aktuell 11 Verleihstationen in Schmallenberg und Eslohe.

• Green Hill Bikepark: 11 Strecken in unterschiedlichen Ausprägungen