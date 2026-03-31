Rad erleben in Winterberg – spektakulär. vielseitig. 2026.

Der Saisonstart im Trailpark Winterberg steht kurz bevor und auch der Bikepark Winterberg steht in den Startlöchern. Nach einem langen Winter wird es nun höchste Zeit, den Blick auf die bevorstehende Fahrradsaison 2026 zu richten, die in der Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg ganz im Zeichen von spannenden Events, attraktiven Touren und Action auf und abseits der Trails stehen wird.

Saisonauftakt 2026 – drei große Highlights

Die Region wird vom 17. bis 19. Juli 2026 zum Paradies für Gravel‑Abenteurer: Beim neuen Stage‑Race der Reihe 3Rides Gravel Winterberg erwarten Teilnehmende drei Tage voller Action, mit Zeitfahr‑Abschnitten, Offroad‑Runden und Wettkämpfen in beeindruckender Landschaft. „Winterberg bietet für Gravel‑Fans anspruchsvolle Strecken und großartige Ausblicke – genau die richtige Bühne für dieses Format“, blickt auch Winterbergs Tourismusförderin Michaela Grötecke gespannt auf das neue Format.Direkt im Anschluss folgt die Woche, in der sich alles ums Rad dreht: Die Winterberger Radwoche von 20. bis 26. Juli 2026 verwandelt die Region in eine Top‑Destination für Fahrradfans mit Workshops, geführten Touren und vielfältiger Action auf zwei Rädern.

Am 8. und 9. August kehrt zudem das spektakuläre Mountainbike‑Event Majlen Sunshine Race im Trailpark Winterberg zurück: Rennspannung bei Cross‑Country‑Strecken und ein Wochenende voller Bike‑Action sind garantiert.Sauerlandrundfahrt das Radsport-Glanzlicht Vom 3. bis 6. September führt die Sauerlandrundfahrt erneut durch das Sauerland – mit einem großen Finale am Kahlen Asten. Ein Highlight nicht nur für ambitionierte Rennradler, sondern auch für alle, die die Vielfalt der Region auf dem Rad erleben möchten. „Wir sind stolz darauf, wie sich Winterberg als Bike‑ und Radsportregion etabliert hat“, erklärt WTW‑Geschäftsführer Winfried Borgmann. „Von den Angeboten im Trail- und Bikepark bis zur großen Radwoche und den internationalen Gravel‑Events – wir bieten vom Hobby‑Radler bis zur Wettkampf‑Konkurrenz für alle das passende Erlebnis. Dazu kommt unser Anspruch an Qualität, Naturerlebnis und Nachhaltigkeit.“Ob anspruchsvolle Gravel‑Etappen, geführte Touren, Mountainbike‑Adrenalin oder landschaftliches Rennrad‑Vergnügen: In Winterberg warten 2026 gleich mehrere ganz besondere Rad‑Erlebnisse. Die Region ruft – also Bike putzen, Helm auf und ab in den Flow!

Praktische Hinweise & Anmeldung

Für das 3Rides Gravel Stage Race ist die Anmeldung bereits geöffnet – Plätze sind begrenzt. Weitere Infos: w ww.3rides.de/winterberg/gravel-stage-race/

Die Radwoche bietet ein Programm für alle Niveaus – von Einsteiger über Genuss-Radler bis zu ambitionierten Fahrern.

Beim Majlen Sunshine Race lohnt sich frühzeitige Planung von Unterkunft und Startplatz. Mehr Infos unter www.winterberg-xco.de/

Die Sauerlandrundfahrt lädt auch Begleitpersonen ein, das Sauerland auf und abseits der Strecken zu genießen. Weitere Infos: www.sauerlandrundfahrt.de/