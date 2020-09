Rad-Bundesliga gestartet. Team SKS Sauerland NRW auf dem Treppchen

Mit der Deutschen Meisterschaft im Zeitfahren startete am vergangenen Sonntag auch die Bundesliga der Radsportler. In Genthin (Sachsen-Anhalt) musste jeder Fahrer 25 Kilometer allein gegen die Uhr absolvieren. Hinter Sieger Miguel Heidemann vom Luxemburger Leopard Team landete Julian Braun als bester Sauerländer auf Platz sieben. Das Ergebnis komplettierten aus Sauerländer Sicht Jon Knolle und Johannes Hodapp auf den Plätzen 14 und 17.

In der Gesamtwertung der Liga steht das Team SKS Sauerland NRW jetzt hinter den Teams Radnet Rose und Lotto-KernHaus auf dem 3. Platz. Der nächste Lauf der Radbundesliga findet am 19. September im Sauerland statt. Insgesamt stehen 24 Teams auf der Startliste der verspätet gestarteten Rennserie.

Für die Sauerland-Rundfahrt p/b KROMBACHER am Samstag, 19. September ist von morgens bis zum Rennende ein Livestream geplant, so dass alle Radsportfreunde die verschiedenen Rennen verfolgen können. Wie aus gut unterrichteter Quelle zu erfahren war, werden für den Livestream zwei Motorräder-Kameras und eine handvoll weiterer Kameras eingesetzt. Der Livestream wird kommentiert und soll so nicht nur das Rennen sondern auch die schönen Seiten des Sauerlandes gebührend vorstellen. Weitere Infos demnächst hier.



Foto: Stefan Rachow