Herdringen. Während draußen die Temperaturen sinken und der Winter Einzug hält, laufen hinter den Kulissen der Freilichtbühne Herdringen bereits die Vorbereitungen für die Sommersaison 2026 auf Hochtouren. Der traditionsreiche Verein blickt dabei nicht nur auf ein außergewöhnlich erfolgreiches Wintertheater zurück, sondern startet zugleich in die Proben für zwei ambitionierte Sommerproduktionen.

Wintertheater als Überraschungserfolg

Das diesjährige Stück „Vier Witwen für ein Halleluja“ entwickelte sich zum Publikumsmagneten: Kaum war der Vorverkauf geöffnet, waren sämtliche Vorstellungen binnen weniger Tage restlos ausverkauft.

„Diese Resonanz hat selbst unsere optimistischen Erwartungen übertroffen“, sagt Thomas Lepping, erster Vorsitzender der Freilichtbühne. „Sie zeigt das große Vertrauen unseres Publikums und die Vorfreude auf unsere Inszenierungen.“

Familienmusical 2026: „Rabatz im Zauberwald“

Auch im kommenden Sommer können sich Familien auf ein farbenfrohes Musical freuen. Die Rollen für „Rabatz im Zauberwald“ sind vergeben, und die intensive Vorbereitungsphase beginnt in Kürze.

Die Geschichte führt in einen friedlichen Märchenwald, in dem Rotkäppchen, Hänsel und Gretel, Frau Holle, der gestiefelte Kater und viele weitere Figuren Tag für Tag ihre bekannten Geschichten leben – bis eine Bande frecher Ratten unter Anführer Raffzahn wichtige Gegenstände stiehlt und das gesamte Erzählgefüge durcheinanderbringt.

Um das Märchenreich zu retten, stellt der König eine ungewöhnliche Truppe zusammen: Hexe, gestiefelter Kater, Aladin, Pinocchio und Dornröschen werden als „Märchenpolizei“ auf die Mission geschickt. Unterstützt von Rollum, dem Weisen, und einem lebhaften Elfchen decken sie schließlich auf, dass ein düsterer Zauberer hinter den Diebstählen steckt. Am Ende triumphieren Mut, Teamgeist und Zauberkraft – und der Märchenwald ist gerettet.

Regie führen wie in den vergangenen Jahren Bärbel Kandziora und Sandra Blumenthal. Für Choreografie und Gesang zeichnet Elena Franke verantwortlich, selbst ein „Freilichtbühnenkind“ und Absolventin der Folkwang Universität der Künste.

Quelle: Freilichtbühne Herdringen

Abendstück: „Robin Hood“ – Spannung, Abenteuer und große Gefühle

Auch das Erwachsenenstück verspricht ein packendes Theatererlebnis. Unter der Regie von Markus Streubel und mit Spielleitung von Vera Guntermann entsteht ein episches Drama rund um den englischen Volkshelden Robin Hood. Die Rollen sind besetzt, und die Proben beginnen in Kürze.

Im Mittelpunkt steht die tyrannische Herrschaft von Prinz John und dem Sheriff von Nottingham, die das Volk ausbeuten, während König Richard im Heiligen Land kämpft. Erst als ein junger Bettelmönch einem verfolgten Jungen beisteht, nimmt die Legende ihren Anfang: Robin Hood wird zum Hoffnungssymbol eines unterdrückten Landes.

Die Inszenierung erzählt von Gerechtigkeit, Identität, Verantwortung – und von der aufregenden Begegnung zwischen Robin und der stolzen Marian.

„Wir bringen ein kraftvolles, emotionales Abendstück auf die Bühne – mutig, episch und getragen von einem starken Ensemble“, betont Lepping.

Neuer Kiosk: Ein Schmuckstück zur Premiere

Auch auf dem Gelände tut sich viel: Der neue Kiosk, für viele Besucher ein zentraler Bestandteil des Theatererlebnisses, wächst sichtbar.

„Der Neubau wird ein echtes Schmuckstück“, sagt Lepping. „Unser Ziel ist, ihn zur Premiere im Juni in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Damit steigern wir Komfort und Aufenthaltsqualität für alle Gäste noch einmal deutlich.“

Vorverkauf gestartet – Tickets als ideales Weihnachtsgeschenk

Die Freilichtbühne startet früh in den Vorverkauf: Ab sofort sind Eintrittskarten für beide Sommerstücke erhältlich – ideal für alle, die ein besonderes Weihnachtsgeschenk suchen.

„Mit einer Eintrittskarte verschenkt man gemeinsame Zeit, Emotionen und unvergessliche Momente“, so Lepping. „Wir freuen uns auf eine großartige Saison und viele Besucher, die diesen Weg mit uns gehen.“

Wer sich die besten Plätze sichern möchte, sollte nicht zu lange warten – der Erfolg des Wintertheaters zeigt, wie begehrt die Herdringer Produktionen inzwischen sind.