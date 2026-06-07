Rabatz im Zauberwald – Freilichtbühne Herdringen feiert Premiere

Mit viel Applaus, strahlenden Kinderaugen und bester Sommerstimmung ist die Freilichtbühne Herdringen am Samstag erfolgreich in die Saison 2026 gestartet. Zur Premiere des Familien-Musicals „Rabatz im Zauberwald“ begrüßten zahlreiche Besucherinnen und Besucher die Freilichtbühne.

Der erste Vorsitzende der Freilichtbühne, Thomas Lepping, begrüßte gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Bezirksausschuss Herdringen Richard Eickel die Gäste zur Premiere. Ebenfalls erstmals genutzt wurde der neu errichtete Kioskbereich der Bühne. Der neugestaltete Platz vor dem Kiosk bietet den Besucherinnen und Besuchern nun eine gemütliche Aufenthaltsmöglichkeit abseits von Straßenverkehr und Parkplatzbetrieb und wurde bereits am Premierenwochenende sehr gut angenommen.

Quelle: Freilichtbühne Herdringen

Bande frecher Ratten

Im Mittelpunkt stand jedoch das neue Familienstück „Rabatz im Zauberwald“, das mit viel Musik und Humor überzeugte. Die Geschichte spielt in einem friedlichen Märchenwald, in dem bekannte Märchenfiguren wie Hänsel und Gretel, Rotkäppchen oder Frau Holle gemeinsam leben und täglich ihre Geschichten erzählen. Doch plötzlich sorgt eine Bande frecher Ratten rund um den hinterlistigen Raffzahn für Chaos: Wichtige Gegenstände der Märchenwesen verschwinden spurlos – Rotkäppchens Käppchen fehlt ebenso wie die Stiefel des gestiefelten Katers oder die Lebkuchen der Hexe.

Ohne diese Gegenstände drohen die Märchen in Vergessenheit zu geraten. Um das Märchenreich zu retten, gründet der König kurzerhand die „Märchenpolizei“. Gemeinsam machen sich die Hexe, der gestiefelte Kater, Aladin, Pinocchio und Dornröschen auf die Suche nach den gestohlenen Dingen. Unterstützt werden sie vom weisen Rollum und einem quirlig-aufgedrehten Elfchen. Schnell wird klar, dass hinter den Diebstählen der finstere schwarze Zauberer steckt, der nach seiner früheren Niederlage nur noch in seinem Schloss über Macht verfügt. Mit Zusammenhalt und viel Mut stellt sich die Märchenpolizei schließlich dem Bösewicht entgegen.

Quelle: Freilichtbühne Herdringen

Spannung, Humor und Musik

Besonders beim jungen Publikum sorgten die humorvollen Szenen immer wieder für große Begeisterung. Für viele Lacher verantwortlich war vor allem die Hexe, die sich während des gesamten Stücks ständig daran erinnern musste, dass sie eigentlich böse und gar nicht lieb sein sollte.

„Rabatz im Zauberwald“ verbindet Spannung, Humor und Musik zu einem abwechslungsreichen Familienerlebnis und vermittelt dabei charmant Themen wie Freundschaft, Zusammenhalt und den Erhalt von Traditionen. Das Stück richtet sich gleichermaßen an Kinder wie Erwachsene und wurde vom Publikum mit langanhaltendem Applaus gefeiert.

Bis zum 30. August stehen insgesamt 16 Aufführungen des Familienstücks auf dem Spielplan der Freilichtbühne Herdringen. Karten und weitere Informationen gibt es unter www.flbh.de.

Quelle: Freilichtbühne Herdringen

Quelle: Freilichtbühne Herdringen