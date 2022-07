Qualität und Legalität – CBD-Produkte im Sauerland kaufen

Beim Blick in die Drogerien unserer Region gab es in den letzten Jahren ein wechselndes Bild. Viele Händler im Sauerland vertrauten zwischenzeitlich auf CBD-Öle und ähnliche Lifestyle-Produkte, andere nahmen diese zwischenzeitlich wieder aus ihrem Sortiment. Dabei ist der Verkauf von CBD-Produkten absolut legal, solange es sich um Waren nach gehobenem Qualitätsstandard handelt. Um diesen sicherzustellen, sollten Kunden aus dem Sauerland auf spezialisierte Anbieter online vertrauen.

Die erhoffte Entspannung aus dem Fläschchen

In vielen Orten unserer Region sind aus der Hanfpflanze gewonnene CBD-Produkte längst etabliert. Die Stiftung Warentest ging bei ihrer letzten Bewertung dieser Produkte davon aus, dass mehr als jeder zehnte Bürger mehr oder weniger regelmäßig zu CBD-Ölen oder Blüten der Handpflanze greift. Besonders häufig wird zu ihnen wegen der entspannenden Wirkung gegriffen, die den Stress im Alltag lindern und beim Einschlafen helfen sollen.



Während Herkunft und Qualität bei unbekannten Herstellern aus der Drogerie im Sauerland schwer abzuschätzen ist, sieht dies bei Spezial-Shops im Internet anders aus. Anbieter wie der CBD Shop von CBDNOL sichern Kunden eine umfassende geprüfte Qualität mit EU-zertifizierten Handpflanzen zu. Hohe Maßstäbe an die Qualität der Produkte werden an die Aufzucht und die Extraktion der Cannabidiole angelegt.

Produktion in der EU entscheidend

Durch die Nähe zur Hanfpflanze zögern nicht wenige Konsumenten aus dem Sauerland, auf die beliebten Lifestyle-Artikel zurückzugreifen. Dabei haben die CBD-Öle nichts mit der psychoaktiven Wirkung von Cannabis und dem berauschenden Wirkstoff THC zu tun. Die Cannabidiole der CBD-Produkte sind gänzlich andere Naturstoffe, während der THC-Anteil qualitativ hochwertiger Erzeugnisse auf ein Minimum reduziert wurde.



Ein legaler Verkauf der Produkte innerhalb der EU ist möglich, solange die Produktion innerhalb der Europäischen Union stattfindet. Dies ist für CBD Blüten von CBDNOL sowie CBD-Öle mit diversen Konzentrationen gegeben.



Waren früher in einzelnen Staaten der EU lediglich Produkte aus einzelnen Pflanzenteilen erlaubt, hat sich dies mittlerweile auf Blüten und Fruchtstände ausgedehnt. Wichtig ist alleine die Kultivierung innerhalb Europas und die strikte Prüfung auf Qualität, die Händler wie CBDNOL nach allen gesetzlichen Standards zusichern.

Große Produktpalette im Internet entdecken

Für Einsteiger in den Konsum von CBD-Produkten sind vor allem Öle interessant. Von diesen werden wenige Tropfen unter die Zunge geträufelt, um direkt eine beruhigende Wirkung auf das Nervensystem zu entfalten. Wer zum ersten Mal auf ein CBD-Öl zurückgreift, sollte Produkte mit einer geringen Dosierung von fünf bis zehn Prozent antesten.



Spezielle Produkte wie Blüten oder Kosmetika aus der Hanfpflanzen sind in Drogerien und vergleichbaren Geschäften im Sauerland oft nicht käuflich zu erwerben. Hier ist der Weg zur Online-Bestellung unvermeidbar, wobei die Blüten mit einer großen Auswahl an Aromen und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten bereitgehalten werden. Solange der THC-Anteil maximal gering bleibt, müssen keine unangenehmen oder sogar schädigenden Nebenwirkungen gefürchtet werden.

Spezialisierung des Händlers als Qualitätsmerkmal

Während Drogerien auf ein großes Sortiment ausgelegt sind, fällt die Qualitätsprüfung bei einem Nischenprodukt wie CBD-Öl eher schwer. Dies sieht bei einem Spezialhändler anders aus, der absoluter Experte im Vertrieb seiner Produkte ist. Ein Kontakt zum Service des Händlers ermöglicht es, über einzelne CBD-Artikel ins Gespräch zu kommen. An dieser Beratung lässt sich ebenfalls die Qualität und Legalität des jeweiligen Händlers erkennen. Diese sind um eine offene Kommunikation bemüht, um unnötige Ängste und Unsicherheiten zu nehmen.