Punk’N‘ Roll To Christmas in der TRÖTE

Die Rockkneipe TRÖTE in Meschede lädt ein zu einem Weihnachtsauftakt der ganz besonderen Art: Punk’N‘ Roll To Christmas – das Konzert, das nicht nur die Feiertage einläutet, sondern sie einrockt. Am Freitag, 19.12.2025 startet ab 20:00 Uhr die große Weihnachts-Rock-Sause und verspricht einen Abend voller Energie, Lautstärke und Festtagsstimmung der etwas härteren Sorte.

THE GANGPLANKS

Paderborn’s Finest Instrumental Trash Surf Rock

Gleich zum Auftakt erwartet das Publikum ein instrumentales Feuerwerk: THE GANGPLANKS verbinden die Surfmusik der frühen 60er mit obskuren Garage-Sounds und moderner Filmmusik. Good Will, Bikini Bill und Captain Plank bringen den wilden Geist der Vollgas-Instrumentalmusik mit Volltempo ins Jetzt – Surftrash im 21. Jahrhundert, messerscharf und mitreißend.

SHATTERSTONE

Funk. Alternative. Metal. SHATTERSTONE verschmelzen diese Einflüsse zu einem Sound, der Groove, rohe Power und eine eindringliche Live-Energie vereint. Inspiriert von den Größten ihres Genres, aber stets mit eigener Handschrift, liefern sie eine Show, die sowohl musikalisch als auch energetisch mitten ins Herz trifft.

JAKE AND THE JUKEBOXGUYS

Sind sie nun Lokalhelden oder tatsächlich aus Uppsala in Schweden? Niemand weiß es so genau – vielleicht wird es an diesem Abend gelüftet. Sicher ist jedoch: JAKE AND THE JUKEBOXGUYS bringen ihren legendären Cover-Punkrock nach Meschede. Ob sie in diesem Jahr schwedische Weihnachtssongs „verpunken“, bleibt spannend. Fest steht: Die Jungs sind Meister darin, bekannte Songs in energiegeladene Punkversionen zu verwandeln.

Einlass: ab 20:00 Uhr

Tickets:

• VVK 10 € – erhältlich in der TRÖTE oder direkt bei den Bands

• AK 14 €

Location: Rockkneipe TRÖTE, Winziger Platz 3, Meschede

Support: WKM – Werkkreis Kultur Meschede

Punk’N‘ Roll To Christmas – der lautere, härtere und rockigere Einstieg in die Weihnachtszeit. Nicht verpassen!