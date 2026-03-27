Prüfung telc Deutsch B2 im Sauerland: Wie sie abläuft und wie man sich richtig vorbereitet

Um in einer authentischen deutschsprachigen Umgebung fließend kommunizieren zu können, sind die entsprechenden Fähigkeiten erforderlich. Für die Bewohner und Zuwanderer in unserer Region Sauerland ist das Beherrschen der Sprache der Schlüssel zur erfolgreichen Integration. Nach erfolgreichem Bestehen der TELC B2-Prüfung erhalten Sie ein Zertifikat. Dieses Dokument bescheinigt Ihnen, dass Sie die Sprache auf einem Niveau über der Mittelstufe beherrschen. Das Zertifikat wird beispielsweise für eine Beschäftigung oder die Legalisierung in einem deutschsprachigen Land benötigt. Die Prüfung besteht im Allgemeinen aus vier Modulen: Sprechen, Schreiben, Hören und Lesen. Für jedes Modul müssen Sie mindestens 60 % der Punkte erreichen. Im Folgenden erfahren Sie, wie der umfassende allgemeinsprachliche Test Telc B2 abläuft und was Sie bei der Vorbereitung beachten sollten.

Hörverstehen: Merkmale, Dauer des Moduls, Bewertung

Das Hörverstehen ist eine wichtige Kommunikationsfähigkeit im täglichen Leben. Deshalb enthält der B2-Sprachtest von Telc einen Hörverstehensteil, der bis zu 25 Minuten dauert. In der Prüfung werden Sie aufgefordert, einen Text zu einem Thema zu hören, das mit:

Arbeit;

Politik;

Technik;

gesunde Lebensweise;

Hobbys;

Kultur;

Reisen;

Innovationen.

Anschließend müssen Sie die Fragen richtig beantworten. Das Hörmodul enthält Dialoge mit kurzen Aussagen. Wenn Sie die Aufgaben lösen, müssen Sie die richtigen und falschen markieren. Danach müssen Sie sich einen kurzen Text anhören und die richtigen Antworten aus den vorgegebenen auswählen. Im nächsten Schritt müssen Sie sich eine Diskussion oder ein Interview anhören. Diese werden von Multiple-Choice-Aufgaben begleitet.

Während der echten Telc B2-Prüfung werden die Antworten automatisch oder mit Hilfe eines qualifizierten Fachmanns bewertet. Für jede Antwort können Sie 1 Punkt erhalten. Die Gesamtzahl der Punkte beträgt 25. Teilweise werden die richtigen Antworten nicht gezählt.

Das Zuhören erfordert eine systematische und regelmäßige Vorbereitung. Was Sie am Vortag tun sollten:

Hören Sie sich regelmäßig Texte an, die von deutschen Muttersprachlern gelesen werden. Den Sinn einer Ansage, eines Dialogs oder einer Selbstdarstellung zu verstehen, ist eine wichtige Fähigkeit in der Alltagskommunikation. Praktische Erfahrungen lassen sich nur durch regelmäßiges Hören von authentischen deutschen Texten sammeln. Führen Sie typische Übungen durch. Wenn Sie sich auf den Hörverstehenstest Telc B2 vorbereiten, müssen Sie Zugang zu Aufgaben erhalten, die denen der Prüfung ähneln. Dadurch wird Ihre Vorbereitung effektiver. Der Online-Dienst deutsch-vorbereitung bietet Zugang zu einer vollständigen Liste typischer Telc B2-Hörverständnisübungen. Durch die Bearbeitung dieser Aufgaben können Sie häufige Fehler, die während des Moduls gemacht werden, bearbeiten. Die Schlüssel zu den Übungen helfen Ihnen, Ihr Wissen effektiv zu testen. Setzen Sie sich Zeitlimits. Wenn Sie die Aufgaben innerhalb von 25 Minuten lösen, können Sie die Bedingungen der echten Telc-B2-Prüfung nachstellen.

Zu den Hörübungen gehört auch das Hören von Transkriptionen.

Schriftlicher Teil von Telc B2

Für dieses Modul sind bis zu 75 Minuten vorgesehen. Der schriftliche Teil besteht aus 2 Aufgaben. Die erste ist ein Fragebogen. Sie müssen einen strukturierten, aussagekräftigen Text zu einem vorgegebenen Thema verfassen. Zu den häufigsten Themen gehören:

Praktika;

Beschäftigung;

kulturelles Leben;

Ernährung;

Umweltschutz;

Mode.

Die zweite Übung ist das Verfassen eines Beschwerdebriefs. Ein mögliches Thema ist der Abbau eines Spielplatzes im Innenhof eines Wohngebäudes. Zunächst lesen Sie die entsprechende Bekanntmachung über den Beginn der Arbeiten. Anschließend verfassen Sie einen Beschwerdebrief, in dem Sie die praktische Nutzung des Spielplatzes darlegen und den Stopp der Abbrucharbeiten fordern.

Bei der Bewertung achten die Prüfer auf die Vollständigkeit des Inhalts, die Struktur und die logische Ausdrucksweise im Schreiben. Sie müssen mindestens 60 % der Punkte des Moduls erreichen. So bereiten Sie sich auf die Prüfung vor:

Lernen Sie bewährte sprachliche Strukturen;

Arbeiten Sie an der Erweiterung Ihres Wortschatzes;

Absolvieren Sie Grammatiktests und Übungen.

Zur Vorbereitung verwenden Sie am besten Aufgaben, die den echten Aufgaben aus der Telc B2-Gesamtprüfung ähneln. Sie sollten Ihre eigenen Ergebnisse anhand der Schlüssel zu den Übungen überprüfen.

Lesen: Modulstruktur und Besonderheiten der Vorbereitung

Richtiges Leseverständnis ist eine wichtige Fähigkeit, die in der alltäglichen Kommunikation am Arbeitsplatz, mit Freunden und in alltäglichen Haushaltssituationen gebraucht wird. Deshalb bietet Ihnen die Telc B2-Prüfung die Möglichkeit, sich damit vertraut zu machen:

Artikel in den Printmedien;

Nachrichten in Foren;

Briefe:

Informationsbroschüren;

Blog-Beiträge.

Die Texte werden von Aufgaben begleitet. Sie müssen die richtigen Aussagen auswählen oder die vorgeschlagenen Fragen beantworten. Die Bearbeitung des Moduls dauert 90 Minuten. Die Lektüre gilt als erfolgreich bestanden, wenn Sie mindestens 60 % erreichen.

Um sich auf die Lektüre vorzubereiten, sollten Sie sich die Musteraufgaben ansehen. Die Beschäftigung mit den Themen, die üblicherweise in der Prüfung behandelt werden, hilft Ihnen, die realen Bedingungen der Telc B2-Prüfung nachzuvollziehen. Regelmäßige Lektüre deutschsprachiger Texte, einschließlich angewandter und belletristischer Texte, hilft Ihnen, Ihre Vorbereitung effektiver zu gestalten. Sie sollten unbekannte Wörter aufschreiben und deren Bedeutung in Wörterbüchern nachschlagen.

Telc B2: Bedeutung des Sprechens

Selbstpräsentation, Dialog und Diskussion sind die Einheiten des Moduls. Der Telc B2-Sprachtest dauert bis zu 20 Minuten. Während des Tests müssen Sie zeigen, dass Sie über die Mittelstufe hinaus sprechen können. Übliche Themen sind:

Musik;

Kino;

Sport;

Auswanderung;

Umweltschutz;

gesunde Lebensweise.

Die Selbstpräsentation sollte strukturiert, prägnant und informativ sein. Während des Zuhörens der Geschichte werden die Klarheit des Ausdrucks der Ideen und die Fähigkeit, einen dem B2-Niveau entsprechenden Wortschatz zu verwenden, bewertet. Es ist auch wichtig, dass Sie in Ihrer Selbstpräsentation bewährte lexikalische Strukturen verwenden.

Der Dialog ist der Teil des Sprachtests, in dem die Fähigkeit zur sinnvollen Kommunikation geprüft wird. Der Test wird paarweise abgelegt. Was beeinflusst die Punktzahl?

Fähigkeit, Meinungen zu argumentieren;

Fähigkeit, schnell Antworten auf spontane Fragen zu finden;

Fähigkeit, die Intonation zu verwenden;

Logischer und kohärenter Ausdruck von Gedanken;

Fähigkeit, Fragen zu stellen;

Beherrschung der wichtigsten Sprachmuster.

Diskussionen werden, wie Dialoge, in Zweiergruppen geführt. Die Diskussion beginnt mit einer Einführung. Der Hauptteil ist die Diskussion. Die Diskussion sollte nicht über das Thema hinausgehen. Beenden Sie die Diskussion mit einer Zusammenfassung. Außerdem sollten Sie sich bei Ihrem Gesprächspartner für das Gespräch bedanken und Ihre Bereitschaft zu einem weiteren Gespräch bekunden.

Zur Vorbereitung sollten Sie typische Übungen, deutschsprachige Podcasts zu relevanten Themen und Online-Plattformen zur mündlichen Kommunikation mit Muttersprachlern nutzen.

Der erfolgreiche Abschluss der Telc B2-Prüfung eröffnet Ihnen neue Chancen für eine erfolgreiche Karriere und ein erfolgreiches Studium!