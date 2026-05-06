Projektteam zur Weiterentwicklung des Wanderwegs Sauerland-Höhenflug ist komplett 

Seit Kurzem ist das Projektteam zur Umsetzung des Förderprojektes „Sommerfrische neu gedacht – Naturaktiv im Sauerland“ komplett und startet unter der Trägerschaft des Naturparks Sauerland Rothaargebirge e. V. mit der Weiterentwicklung des Fernwanderweges Sauerland-Höhenflug.

Ziel des aus EU- und Landesmitteln geförderten Projektes ist, bis Ende 2028 den Fernwanderweg Sauerland-Höhenflug zu einem qualitativ hochwertigen und klimaresilienten Erlebnisraum zu gestalten. Gleichzeitig soll die Artenvielfalt gefördert und die Wandern-den noch besser über die Naturräume und Schutzgebiete am Weg informiert werden.

„Für die Umsetzung des Projektes und die Erreichung unserer Ziele haben wir eine kompetente Mannschaft zusammengestellt“, betont Björn Jarosz, Vorsitzender des Naturparks. Ulrike Sindermann übernimmt als erfahrene Tourismus- und Projektmanagerin die Projektleitung. Um die Wege- und Infrastrukturplanung im Gelände kümmert sich Outdoormanager Andre Mergheim, der durch seine 25-jährige Tätigkeit rund um das Thema Wandern mit den Wanderwegen im Sauerland bestens vertraut ist. Zudem unterstützt Marvin Krampe, der auch Regionalmanager des Naturparks für den Kreis Olpe ist, das Team mit einem kleinen Stundenkontigent.

„Der Sauerland-Höhenflug ist der einzige Wanderweg, der quer durch das Sauerland führt und dabei abwechslungsreich die schönsten Weitblicke miteinander verbindet“, betont Björn Jarosz. „Wir freuen uns nun darauf, den Fernwanderweg gemeinsam mit unseren Partnern in den Gemeinden und Orten weiterzuentwickeln und die Qualität für Einheimische und Gäste zu erhöhen“, ergänzt Projektleiterin Ulrike Sindermann.

Erste Schritte sind unter anderem Gespräche mit den Partnern in den Anrainerkommunen sowie eine umfassende Bestandserfassung des 250 km langen Weges zwischen Altena bzw. Meinerzhagen und Korbach sowie der damit verbundenen Infrastruktur.

Projektziele

Im Zentrum des Projekts „Sommerfrische neu gedacht – Naturaktiv im Sauerland“ steht die ökologische Aufwertung und funktionale Optimierung des Sauerland-Höhenflugs. Der Weg durchquert verschiedene Naturräume und Schutzgebiete. In Zukunft soll er nicht nur als Freizeitweg dienen, sondern als linienhaftes Biotop einen konkreten Beitrag zum Klima- und Artenschutz leisten. Dabei wird die bestehende Infrastruktur unter ökologischen Gesichtspunkten analysiert und punktuell aufgewertet – mit Fokus auf heimische Artenvielfalt, Versickerungsflächen, Beschattung und Erosionsschutz.

Ein weiteres Element des Projekts ist die zeitgemäße Information von Wandernden. Analoge und digitale Informationspunkte entlang der Route werden errichtet oder modernisiert, um über Naturschutzgebiete, sensible Lebensräume sowie nachhaltiges Verhalten im Naturraum zu informieren. Dabei kommt auch ein innovatives Informationsdesign zum Einsatz. Ein weiteres Projektziel ist es, die umweltfreundliche Anreise mit dem ÖPNV besser zu kommunizieren und infrastrukturell zu unterstützen, um das Wandererlebnis von Anfang an nachhaltig zu gestalten.

Unterstützt durch Erlebnis.NRW

Die Realisierung dieses zukunftsweisenden Vorhabens wird durch die Förderempfehlung im Rahmen des Wettbewerbs Erlebnis.NRW ermöglicht. Die vorgesehene Gesamtsumme des Förderprojektes von rund 1,3 Millionen Euro bestätigt die hohe Relevanz des Projekts für eine nachhaltige Tourismusentwicklung im ländlichen Raum.

Hintergrund

Der Sauerland-Höhenflug ist einer der bekanntesten Fernwanderwege der Region. Er führt auf 250 Kilometern von Altena bzw. Meinerzhagen durch den Naturpark Sauerland Rothaargebirge bis nach Korbach in Hessen. Mit dem neuen Projekt schlägt der Naturpark ein wichtiges Kapitel für die Weiterentwicklung nachhaltiger Erholungsangebote auf.

Weitere Informationen unter: www.naturpark-sauerland-rothaargebirge.de.