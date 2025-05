Projekt „Zukunfts-Bib“ in der Stadtbibliothek Hüsten mit vielen spannenden Ergebnissen

Das Projekt „Zukunfts-Bib“ in der Stadtbibliothek Hüsten läuft nun schon rund drei Monate. Seitdem leiten Auszubildende und Quereinsteiger:innen den Standort und kümmern sich um die Bestellung und Einarbeitung von Büchern, Zeitschriften und anderen Medien, die Systematisierung und Pflege des vorhandenen Bibliotheksbestandes sowie die Konzeption und Durchführung von Führungen, Schulungen und Veranstaltungen und viele weitere Aufgaben, die die Bibliotheksarbeit betreffen.

Der WDR wurde bereits auf das Projekt aufmerksam und hat am 31. Januar einen kurzen Beitrag über die Zukunfts-Bib gesendet, in dem die Auszubildenden zu Wort kamen und einen Einblick in die Arbeit in der Bibliothek geben konnten.

Nun ist es an der Zeit, nach den ersten erfolgreichen Monaten ein erstes Resümee zu ziehen:

Der Ausleihbetrieb lief von Anfang an wie gewohnt weiter, es gab sozusagen einen „nahtlosen Übergang“. Doch es gibt auch einige Veränderungen, die in regelmäßigen Teamsitzungen besprochen wurden:

Die Tonies haben beispielweise einen neuen Platz erhalten, verbleiben in den Behältern und können schnell und unkompliziert von den Leserinnen und Lesern ausgeliehen werden. Auch die Anordnung der Bücher und anderer Medien wurde teilweise verändert, um sie noch zugänglicher zu machen – ganz im Sinne der Besucherinnen und Besucher.

Auch zukünftig stehen weitere Veränderungen an: Der Non-book-Bereich soll noch mehr hervorstechen und für die Kinder und Jugendlichen kreativ gestaltet werden. Die Bilderbücher für die kleinen Bibliotheksbesucherinnen und -besucher wurden neu sortiert, um die Suche noch effektiver zu gestalten.

Natürlich gab es von Anfang an Leserinnen und Leser, die Interesse an dem Projekt zeigten und Fragen an die Auszubildenden und Quereinsteiger richteten. Und es gab auch Personen, die fragten, wo die freundlichen Damen seien, die vor dem Projekt am Standort Hüsten anzutreffen waren: Elena Frikkel und Valentina Ortlieb, die bis zum Ende des Projektes an den anderen beiden Standorten der Stadtbibliothek Arnsberg die Teams ergänzen.

„Ich möchte den Azubis, die mit viel Engagement und Kreativität die Verantwortung für das Projekt „Zukunfts-Bib“ übernommen haben, ein großes Kompliment aussprechen. Es ist toll zu sehen, wie sie die Bibliothek mit frischen Ideen gestalten“, sagt Ausbilderin und Projektleiterin Elena Frikkel.

Während des normalen Ausleihbetriebes und während der Büroarbeit kümmern sich die Auszubildenden und Quereinsteiger:innen noch um weitere „Projekte im Projekt“. Geplant und teilweise schon durchgeführt wurden die folgenden vier:

Das Gaming, das zwei Mal im Jahr in der Stadtbibliothek Hüsten stattfindet, wurde Anfang des Jahres 2025 durch ein weiteres Highlight ergänzt: Es wurden Retro-Konsolen organisiert, damit die Kinder und Jugendlichen auch auf älteren Konsolen Retro-Games spielen konnten. „Es war toll, dass die Kinder auch mal alte Spiele ausprobieren konnten“, so Thomas Schwarze, der das Projekt organisierte und leitete.

Während der „Arnsberger Wochen gegen Rassismus – für Demokratie“ wurden von der Zukunfts-Bib selbst eingesprochene Kreativ-Tonies passend zum Thema zur Verfügung gestellt. Dazu gab – und gibt es immer noch – jeweils das entsprechende Bilderbuch, so dass die Kindergartenkinder beim Hören auch die Bilder im Buch bestaunen konnten. „Die Kinder können sich selbstständig mit Themen wie „Demokratie“ altersgerecht auseinandersetzen“, sagt Jil Thiele, die die Geschichten vertont hat.

Ein weiteres geplantes Projekt ist die Teilnahme an dem Gratis-Comic-Tag am 10. Mai 2025. Niklas Filthaut wird schon am 9. Mai in der Stadtbibliothek Hüsten das Projekt betreuen: An diesem Tag erhalten die Besucherinnen und Besucher gratis Comics, die sie mit nach Hause nehmen können. „Ich freue mich, ein Projekt betreuen zu können, das meinen Interessen entspricht und in das ich mein ganzes Engagement stecken kann“, meint Niklas Filthaut.

Am 13. Juni findet für Grundschulkinder der Grundschule Müschede eine Lesung mit Minna McMaster statt. „Im Rahmen der Müscheder Kinderbuchtage vom 11.-13.06. habe ich mich mit dem Friedrich-Böddeker-Kreis im Hinblick auf die Autorenbegegnung in Verbindung gesetzt. Wir konnten die Autorin Minna McMaster erneut dafür gewinnen und freuen uns schon sehr auf die Lesung“, sagt Annkristin Hövel, die sich um die Planung und Durchführung dieses Projektes kümmert.

Die „Zukunfts-Bib“ wird nun noch drei weitere Monate fortbestehen, in denen viele kreative Ideen umgesetzt werden. Am Ende gilt es, die vergangenen Monate zu reflektieren und ein Fazit für weitere Projekte wie die „Zukunfts-Bib“ zu ziehen, die in Arnsberg, Hüsten oder Neheim stattfinden könnten.

„Die „Zukunfts-Bib“ schafft Freiräume für die eigene berufliche Entwicklung sowie für Innovation und Ideen. Mich freut es sehr, dass das so toll gelingt! Ein wunderbares Projekt, das man durchaus wiederholen kann“, meint Jutta Ludwig, Leiterin der drei Standorte der Stadtbibliothek Arnsberg.