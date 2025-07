Projekt „Zukunfts-Bib“ am Standort Hüsten erfolgreich abgeschlossen

Das Projekt „Zukunfts-Bib“ in der Stadtbibliothek Hüsten, das von Januar bis Juli 2025 am Standort Hüsten der Stadtbibliothek Arnsberg gelaufen ist, wurde jetzt erfolgreich beendet. In einem Abschlussgespräch mit allen Beteiligten wurde das Erreichte reflektiert und Rückschlüsse für zukünftige Projekte dieser Art gezogen. Außerdem stellten die Azubis und Quereinsteiger, die den Standort für ein halbes Jahr geleitet und viele Ideen eingebracht hatten, noch einmal alle Neuerungen vor.

Projekt „Zukunfts-Bib“ abgeschlossen

Der Bilderbuch-Bereich hat die größte Veränderung vorzuweisen: So wurden die Bilderbücher kategorisiert und mit Etiketten versehen. Damit können Kinder und Erwachsene ihr gewünschtes Buch schneller finden und die Bilderbücher nach Interessensgebieten durchsuchen. Um eine direkte Rückmeldung zu erhalten, wurden die Nutzer und Nutzerinnen in der Projektphase gebeten, einen kurzen Fragebogen auszufüllen und weitere Wünsche zu äußern. Die Rückmeldungen der Nutzer:innen waren dabei durchweg positiv.

Positive Rückmeldungen

Auch die Kinderbücher fanden teilweise einen neuen Platz: Die Erstlesebücher sind jetzt ganz vorne am Eingang zu finden. Sie sind nach Reihen (Leserabe, Leselöwe, Bücherhelden etc.) sortiert. Hier stehen auch die Bücher in Silbenschrift. Gegenüberliegend befindet sich weiterer Lesestoff für Kinder ab sechs Jahren. Ein paar Kategorien der Bücher für Kinder ab neun Jahren wurden nun zu der Kategorie „Schule, Liebe, Freundschaft“ zusammengefasst und die beliebten Pferdegeschichten in einem neuen Regal in den Vordergrund gerückt.

Neue Plätze gefunden

Alle Kindersachbücher rund um das Thema „Wissen“ („tiptoi“, „Was ist was?“ usw.) haben zusammen mit den Wissens-DVDs, die kostenlos für vier Wochen ausgeliehen werden können, einen neuen Platz am Standort Hüsten gefunden. Der Bereich mit den Mangas wurde zudem neu sortiert und erweitert. Die englische Literatur für Kinder und Erwachsene und die „BookTok“-Bücher haben ebenfalls neue Standorte in der Bibliothek erhalten, um sie für die Nutzer und Nutzerinnen noch zugänglicher zu machen. Neu erschienene Sachbücher für Erwachsene sowie Leser:innen- und Medientipps werden jetzt im vorderen Bereich der Bibliothek bei der Ausleih-Theke in den Blick der Leserinnen und Leser gerückt.

Sachbücher bei der Ausleih-Theke

Der so genannte Non-Book-Bereich für Kinder und Jugendliche hat jetzt einen neuen Standort. Hier befinden sich die Konsolen-Spiele, Spielfilme, ein Blu-ray-Player und Hörspiele. Ein tolles Wandbild des Künstlers Henning Marten Feil (Norbert3000), mit dem sich die Teilnehmenden der Zukunfts-Bib in Kontakt gesetzt hatten, schmückt nun auch dauerhaft diesen Bereich. Die jüngsten Besucher:innen finden die „Tonies“ seit einigen Wochen in einem grünen Regal gegenüber den Selbstverbucher-Plätzen. Die „Tonie“-Figuren wurden nach Altersstufen sortiert: Unten befinden sich die Tonies für Kinder ab drei Jahren, darüber die für Kinder ab vier Jahren und auf dem oberen Regalbrett stehen die Tonies für Kinder ab sechs Jahren.

Arbeitsprozesse digitalisiert

Im Büroalltag haben die beteiligten Akteur:innen des Projektes „Zukunfts-Bib“ zudem einige Arbeitsprozesse digitalisiert, Bücherkisten für Kindergärten und Schulen zusammengestellt, die „Nacht der Bibliotheken“ organisiert und insgesamt 17 Kindergarten- und Klassenführungen durchgeführt. Ein weiterer großer Bereich, der viel Zeit in Anspruch nahm, war der Einkauf der neuen Bücher für den bereits gestarteten Sommer-Lese-Club der Stadtbibliothek Arnsberg.

Positives Fazit

Das Fazit der sechsmonatigen „Zukunfts-Bib“ in Hüsten fällt gut aus: Das Projekt hat sowohl den Mitarbeitenden als auch den Nutzerinnen und Nutzern einen anderen Blick auf die Stadtbibliothek Hüsten ermöglicht. Zudem konnten viele kreative Ideen einfließen und umgesetzt werden.