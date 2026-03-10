Projekt „Blick in die Zukunft“ begeistert Teilnehmende

Neun Teilnehmende, darunter auch Klientinnen und Klienten aus der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM), verbrachten mehrere Stunden gemeinsam in der Küche und bereiteten unter Anleitung von Björn Lülf (Koch, Fotograf und Eigentümer der „Kleinen Freiheit“) nachhaltige und zugleich kostengünstige Gerichte zu. In entspannter Atmosphäre wurde geschnippelt, gekocht und probiert – und dabei viel Neues gelernt.

Im Mittelpunkt stand die Frage, wie sich nachhaltige Ernährung einfach im Alltag umsetzen lässt. Die Teilnehmenden lernten regionale und saisonale Zutaten kennen, tauschten sich über schnelle und günstige Gerichte aus und erhielten praktische Tipps für bewusstes Einkaufen und den Umgang mit Lebensmitteln.

„Es war schön zu sehen, mit wie viel Freude und Neugier die Teilnehmenden bei der Sache waren“, sagt Anja Haarmann vom Sozialen Dienst der Lenne-Werkstatt. „Das gemeinsame Kochen stärkt Selbstständigkeit und Selbstvertrauen und zeigt ganz praktisch, dass nachhaltige Ernährung im Alltag gut umsetzbar ist.“

Am Ende waren sich alle einig: Das Projekt hat nicht nur Spaß gemacht und gut geschmeckt – die Teilnehmenden nahmen auch viele neue Ideen und Rezepte für einen nachhaltigeren Alltag mit nach Hause.