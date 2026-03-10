Magazin für die Sauerländer Lebensart

Projekt „Blick in die Zukunft“ begeistert Teilnehmende

Unter dem Titel „Nachhaltig kochen – bewusst einkaufen – gemeinsam Zukunft gestalten“ fand kürzlich ein besonderes Koch- und Bildungsangebot der Lenne-Werkstatt in der Kleinen Freiheit in Fleckenberg statt. Das Projekt wurde im Rahmen des Preises „Blick in die Zukunft“ umgesetzt und verband Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und praktische Alltagskompetenzen.

10. März 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Sozialwerk St. Georg e. V.

Neun Teilnehmende, darunter auch Klientinnen und Klienten aus der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM), verbrachten mehrere Stunden gemeinsam in der Küche und bereiteten unter Anleitung von Björn Lülf (Koch, Fotograf und Eigentümer der „Kleinen Freiheit“) nachhaltige und zugleich kostengünstige Gerichte zu. In entspannter Atmosphäre wurde geschnippelt, gekocht und probiert – und dabei viel Neues gelernt.

Im Mittelpunkt stand die Frage, wie sich nachhaltige Ernährung einfach im Alltag umsetzen lässt. Die Teilnehmenden lernten regionale und saisonale Zutaten kennen, tauschten sich über schnelle und günstige Gerichte aus und erhielten praktische Tipps für bewusstes Einkaufen und den Umgang mit Lebensmitteln.

„Es war schön zu sehen, mit wie viel Freude und Neugier die Teilnehmenden bei der Sache waren“, sagt Anja Haarmann vom Sozialen Dienst der Lenne-Werkstatt. „Das gemeinsame Kochen stärkt Selbstständigkeit und Selbstvertrauen und zeigt ganz praktisch, dass nachhaltige Ernährung im Alltag gut umsetzbar ist.“

Am Ende waren sich alle einig: Das Projekt hat nicht nur Spaß gemacht und gut geschmeckt – die Teilnehmenden nahmen auch viele neue Ideen und Rezepte für einen nachhaltigeren Alltag mit nach Hause.

Quelle: Sozialwerk St. Georg e. V.
Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

Weitere Beiträge ansehen

Weitere Artikel:

Kulinarisch
Wer rettet das Weihnachtsfest?
20. November 2025 | 3 Minuten Lesezeit
Kulinarisch
485 Jahre Landgasthof Seemer Traditionsbetrieb mit Optimismus in stürmischen Zeiten
25. Oktober 2021 | 2 Minuten Lesezeit
Die „Sterne“ begrüßen ihren Branchennachwuchs: 1 Landhotel Gasthof Schütte, 2 Hotel Deimann, 3 Hotel Rimberg, 4 Landhotel Voss, 5 Hotel Jagdhaus Wiese, 6 Hotel Platte
Kulinarisch
46 neue Azubis greifen nach den „Sternen“
6. September 2024 | 2 Minuten Lesezeit