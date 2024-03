Professionelle Fliesenrenovierung: Neuen Glanz in das Zuhause einbringen

Foto: GregoryButler, Pixabay

In vielen Haushalten sind die Fliesen entweder veraltet oder haben schon Schäden in Form von Sprüngen. Das führt zu einem unansehnlichen Erscheinungsbild und unhygienischen Bedingungen, speziell im Badezimmer und in der Küche. Damit alles im neuen Glanz erstrahlt, bietet sich eine professionelle Fliesenrenovierung an. Damit wirkt das eigene Zuhause optisch ansprechend und die Bewohner können sich wieder uneingeschränkt wohlfühlen.

Zeit nehmen für ein fachkundiges Beratungsgespräch

Wenn die Renovierung der bestehenden Fliesen erforderlich ist, sollte am Anfang ein hinweisendes Beratungsgespräch stehen. Dieses lässt sich z.B. sowohl vor Ort bei BB Fliesen und Raumdesign in Beilstein oder telefonisch durchführen. Interessierte Immobilienbesitzer sollten sich in Ruhe das vorhandene Angebot an Fliesen anschauen, um eine gut informierte Entscheidung zu treffen.

Dabei spielen das vorhandene Budget und die persönlichen Wünsche eine sehr wichtige Rolle. Bei der Auswahl von neuen Fliesen sollten sowohl die Ansprüche an das Design als auch die Qualität der Materialien berücksichtig werden. Im Gespräch lassen sich die eigenen Ideen mit den Lösungen vom Fachmann in Einklang bringen. Wer den Mut aufbringt, kann sich für eine moderne Gestaltung bei der Fliesenrenovierung entscheiden.

Konkrete Einsatzbereiche der praktischen Fliesen

Fliesen überzeugen mit strapazierfähigen und langlebigen Eigenschaften, sie sind zeitlos und dazu noch sehr praktisch. Sie kommen sowohl in den Innenräumen als auch bei den Außenbereichen von Wohnungen und Häusern zum Einsatz. Zu den Vorteilen gehören Pflegeleichtigkeit, sodass die Reinigung schnell und einfach möglich ist.

Bodenfliesen eignen sich speziell für den Eingangsbereich, Treppen und Korridore, da diese oft mit schmutzigen Schuhen betreten werden. Darüber hinaus werden die robusten Fliesen häufig auf Balkonen und Terrassen verlegt, da sie wasserfest und wetterbeständig sind. Außerdem dienen Fliesen zur Verkleidung von Wänden in Nassräumen wie dem Badezimmer und der Küche. Im Angebot stehen klassische Keramikfliesen, nachhaltige Natursteinfliesen und innovative Fliesen in einer interessanten Holzoptik.

Fliesen mit tritt- und rutschfesten Merkmalen

Wenn die Fliesen für den Boden gedacht sind, müssen sie über tritt- und rutschfeste Charakteristiken verfügen. Speziell in der Küche und im Bad spielen diese Eigenschaften eine extrem wichtige Rolle. Ansonsten stellt das Betreten von nassen Fliesen eine große Gefahr für die Bewohner dar.

Generell weisen kleinere Fliesenmodelle einen höheren Fugenanteil auf, deswegen punkten sie mit einer höheren Trittsicherheit. Außerdem überzeugt raues Feinsteinzeug mit einer rutschfesten Beschaffenheit der Oberflächen. Dagegen eignen sich auf Hochglanz polierte Fliesen besser für die Wände. Um ein harmonisches Zusammenspiel zwischen Wand- und Bodenfliesen in Nassräumen zu erzeugen, ist ein gut geplantes und sauber durchgeführtes Vorgehen erforderlich.

Individuelle Planung der Fliesenrenovierung im Eigenheim

Nach der eingehenden Beratung beginnt im Anschluss die detaillierte Planung, welche heutzutage von CAD unterstützt in 3D erfolgt. In Kooperation mit einem Fachbetrieb werden die Kunden auf Fördermittel hingewiesen, welche eventuell zur Verfügung stehen. Dazu erhalten sie eine transparente Kostenplanung sowie einen zuverlässigen Zeitplan für die Fliesenrenovierung.

Bereits vor dem Verlegen der ersten Fliesen entsteht das entsprechende Projekt auf dem Bildschirm des Computers. So lassen sich die ausgewählten Vorhaben anschaulich in 3D im jeweiligen Raum erleben. Zu diesem Zeitpunkt sind gewünschte Modifikationen noch möglich. Nach dieser anfänglichen Planungsphase und der anschließenden Freigabe setzt der Fachbetrieb die Fliesenrenovierung exakt um.

Optimale Vorbereitung der betroffenen Untergründe

Damit die neuen Fliesen bestmöglich verlegt werden können, muss jeder Untergrund gut vorbereitet werden. Zu diesem Zweck entfernt der Fachbetrieb zuerst den alten Fliesenspiegel. Alternativ lassen sich die neuen Fliesen auf den alten Fliesen verlegen, in diesem Fall ist eine gründliche Reinigung und Vorbereitung notwendig. Dank einer Grundierung verbessert sich ganzheitlich die anschließende Haftung.

Fazit: Kundenzufriedenheit in allen Bereichen

Dank moderner Technologie und in Zusammenarbeit mit einem versierten Fachbetrieb, ist den Kunden ein zufriedenstellendes Ergebnis bei der Fliesenrenovierung garantiert. So entsteht ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild in den betroffenen Räumen.