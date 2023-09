Professionelle Bewerbungsunterlagen: Von welchen Vorteilen profitieren sie hierbei?

Das Schreiben einer Bewerbung ist nicht immer einfach. Man möchte seine Vorzüge präsentieren, dabei aber auch ehrlich und authentisch bleiben. Dann kommt die Formfrage, die keinesfalls zu unterschätzen ist. Denn für den Personalbeauftragten des Unternehmens zählt der erste Eindruck.

Professionell bewerben: Aber wie?

Wer sich bei einem Unternehmen bewirbt, steht vor der Frage, wie er sein Anliegen am besten formuliert. Während der lückenlose Lebenslauf noch verhältnismäßig einfach zu erstellen ist, sieht es beim Bewerbungsschreiben selbst schon anders aus.

Langweilige Formulierungen können ein Ausschlusskriterium sein. Hier hilft es auch nichts, wenn die Erfahrung hoch und die Eignung für das Stellenangebot gegeben ist. Suggeriert man schon in den ersten beiden Sätzen seine Einfallslosigkeit, wird das Unternehmen im Regelfall einen kreativeren Bewerber einstellen.

So gut sind professionelle Bewerbungsvorlagen

Im Internet finden sich eine ganze Menge professioneller Bewerbungsvorlagen, so zum Beispiel auf www.vorlagen-center.com/bewerbungen/. Doch es gibt gravierende Unterschiede, die man bei Nutzung einer Bewerbungsvorlage beachten sollte. Eine gute Bewerbungsvorlage schließt zum Beispiel Standardfloskeln aus und gibt den Input, der für die Bewerbung nötig ist.

Schreibt ein potenzieller Arbeitnehmer, dass er zuverlässig und belastbar ist, wird das als Floskel gewertet und kann der Einstellung im Weg stehen. Daher ist es wichtig, sich bei der Nutzung von Bewerbungsvorlagen auf kreative und einzigartige Formulierungen zu konzentrieren.

Was in die Bewerbung gehört!

Neben dem Lebenslauf und dem klassischen Anschreiben spielt die eigentliche Bewerbung die größte Rolle. Sie muss aussagekräftig formuliert werden und der Wahrheit entsprechen, also belegbar sein. Um zum Einstellungsgespräch eingeladen zu werden, gibt die Qualität der Bewerbung den entscheidenden Input.

Die Vorteile einer wirklich guten Bewerbungsvorlage verschaffen Zeit und sorgen dafür, dass man nicht stunden- oder tagelang über der Bewerbung sitzt. Kein wichtiger Punkt kann vergessen werden, da in der Bewerbungsvorlage alles aufgelistet ist, was in die Bewerbung gehört.

Foto und Familienstand in der Bewerbung angeben?

Der Familienstand oder ein Kinderwunsch sind keine Bestandteile der Bewerbung. Diese Angaben sagen nichts über die Kompetenzen des Bewerbers aus und müssen daher auch nicht angegeben werden. Das Foto, auch wenn es keine Verpflichtung ist, gehört dennoch zum „guten Ton“. Immerhin kann sich ein Bewerber mit seinem Foto interessant machen und denjenigen ansprechen, der die Bewerbung liest.

Bezüglich des Bewerbungsschreibens langweilige Einstiege vermeiden

Damit ein Bewerbungsschreiben gelesen und nicht direkt zu den Akten gelegt wird, muss der Einstieg stimmen. Auch hier bieten Bewerbungsvorlagen einige Vorteile, da sie zeigen, wie man fernab der Standardfloskeln in das Schreiben einsteigen kann. Wie viel Kreativität sich lohnt, hängt natürlich auch vom Job ab. Ein Arzt muss eine seriösere Ansprache wählen als ein Bewerber für eine ausgeschriebene Stelle einer Werbeagentur.

In beiden Fällen gilt aber, dass man den ersten Standardsatz (… ich habe die Stellenanzeige im Internet gelesen … oder … hiermit bewerbe ich mich auf) vermeiden sollte. Besser ist es, direkt auf den Punkt zu kommen und die Bewerbung damit auch kürzer zu halten.

Durch professionelle Bewerbungsvorlagen lassen sich eklatante Fehler vermeiden

Es ist einfach, die Bewerbung oder den Lebenslauf zu kopieren und verschiedene Firmen anzuschreiben. Personalverantwortliche kennen die häufigsten Fehler (falsches Datum, falscher Ansprechpartner) und reagieren dementsprechend nicht auf das Anschreiben. Nutzt man aber eine professionelle Bewerbungsvorlage und schreibt jede Bewerbung neu, können diese Fehler gar nicht erst passieren.

Gleiches gilt auch für Rechtschreib- und Tippfehler, die zwar passieren können, in einer Bewerbung aber nicht vorkommen sollten. Gibt man sich keine Mühe, ist eine Absage meist das höchste der Gefühle. Oftmals wird dies sogar mit einer gänzlich ausbleibenden Antwort bestraft.

Professionelle Bewerbungsvorlagen bieten zahlreiche Vorteile und gelten aufgrund dessen als überaus empfehlenswert

Professionelle Bewerbungsvorlagen bieten zahlreiche Vorteile. Sie schließen aus, dass wichtige Angaben vergessen und durch Worthülsen ersetzt werden. Die Personalabteilungen der Unternehmen schätzen die Professionalität und die Übersicht in einer Bewerbungsmappe. Die Chancen auf den neuen Job stehen durch die Nutzung einer Bewerbungsvorlage daher günstiger als bei freihändig geschriebenen Bewerbungen.