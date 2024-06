Prof. Homburg kommt nach Lüdenscheid

Unter der Überschrift „Krisenmodus: Corona, Klima, Rezession“ kommt am 31. August Prof. Dr. Stefan Homburg zu einem Vortrag in seine Heimatstadt Lüdenscheid. Einer breiteren Öffentlichkeit in Deutschland ist der 1961 in Hellersen, heute Lüdenscheid, geborene Stefan Homburg durch seine Kritik an den Regierungsmaßnahmen in der Corona-Pandemie bekannt geworden. In Fachkreisen gilt Prof. Dr. Stefan Homburg als ein bedeutender deutscher Finanzwissenschaftler. Er ist Professor für Öffentliche Finanzen und war von 1997 bis 2021 Direktor des Instituts für Öffentliche Finanzen der Leibniz Universität Hannover. Politische Parteien, Bundesregierungen, Ministerien und andere Organisationen suchten seinen Rat und seine Expertise. Zum Höhepunkt der Corona-Krise hatte das WOLL-Magazin Prof. Homburg in einem Telefoninterview zu den Corona-Maßnahmen interviewt.

Vortrag am 31. August um 19:30 Uhr im Kulturhaus Lüdenscheid

Seinen Vortrag „Krisenmodus: Corona, Klima, Rezession“ hält der Sauerländer Finanzwissenschaftler am 31. August 2024 um 19:30 Uhr im Kulturhaus Lüdenscheid. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen mit Namen und Anschrift erbeten an: vortrag@turck-aluminium.de

In seinem youtube-Kanal „homburgshintergrund“ äußerst sich Prof. Homburg regelmäßig zu aktuellen Themen.