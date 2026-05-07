OLSBERG BEWEGT: Premiere für mehr Teilhabe 

Premiere für mehr Teilhabe: Bei „OLSBERG BEWEGT by Volksbank Brilon“ Menschen gemeinsam am Start

Mit „OLSBERG BEWEGT by Volksbank Brilon“ feiert die Stadt Olsberg am Freitag, 26. Juni, eine besondere Premiere: Erstmals findet ein Inklusionslauf statt, der Menschen jeden Alters und mit unterschiedlichsten Voraussetzungen zusammenbringt. Im Mittelpunkt steht dabei die gemeinsame Bewegung – unabhängig von Leistungsniveau oder individuellen Einschränkungen.

Die Veranstaltung bietet insgesamt drei verschiedene Läufe rund um die Ruhrauen in Olsberg-Bigge, die ein breites Teilnehmerfeld ansprechen und bewusst inklusiv gestaltet sind:

Den Auftakt bildet der Bambini- & Schülerlauf by Pieper Holz, bei dem bereits die Jüngsten im Alter ab vier Jahren erste Lauferfahrungen sammeln können. Die Streckenlängen sind altersgerecht gestaltet und ermöglichen einen spielerischen Einstieg in den Laufsport – ganz ohne Zeitnahme, dafür mit viel Freude und einer Medaille für alle Teilnehmenden.

Im Anschluss folgt der 4,5-km-Ruhrauen-Lauf by Josefsheim, ein klassischer Inklusionslauf, bei dem wirklich alle willkommen sind: Ob zu Fuß, im Rollstuhl oder mit Mobilitätshilfe – hier steht das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund. Neben einer Einzelwertung gibt es auch Team- und Azubiwertungen, die insbesondere Firmen und Gruppen zur Teilnahme motivieren. Darüber hinaus unterstützt das Josefsheim den Inklusionslauf und unterstreicht damit die Bedeutung von Teilhabe und gemeinschaftlichem Miteinander

Den sportlichen Abschluss bildet der 9-km-Ruhrauen-Lauf by O+Netzwerk, der sowohl als Einzel- als auch als Staffelwettbewerb ausgetragen wird. Auch hier gilt das inklusive Konzept: Jeder kann teilnehmen und Teil eines starken Gemeinschaftserlebnisses werden.

Organisiert wird die Veranstaltung von der Touristik und Stadtmarketing Olsberg GmbH, die bei der Umsetzung auf die Expertise von Hans-Joachim Meier und seinem Team von adiepro zurückgreifen kann. Das Team ist bereits für die erfolgreiche Durchführung diverser Laufevents – unter anderem des Firmenlaufs in Brilon – bekannt und bringt umfangreiche Erfahrung in die Planung und Organisation ein.

Ein besonderer Dank gilt den zahlreichen Unterstützern und Partnern, ohne die die Umsetzung dieses inklusiven Events nicht möglich wäre. Als Hauptsponsor engagiert sich die Volksbank Brilon, Zweigniederlassung der VerbundVolksbank OWL eG, und setzt damit ein starkes Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Region. „Mit diesem Laufevent wird ein wichtiges Signal für Respekt, Vielfalt und Offenheit gesendet. Dafür stehen auch wir als Genossenschaftsbank aus voller Überzeugung ein. Hier wird Inklusion mit Freude gelebt und so das Miteinander gestärkt. Deshalb unterstützen wir die Veranstaltung sehr gerne“, erklärt Thorsten Wolff, der im Vorstand der VerbundVolksbank OWL eG für die Zweigniederlassung Volksbank Brilon zuständig ist.

Einen maßgeblichen Beitrag zum Gelingen der Veranstaltung leistet das neu gegründete Unternehmernetzwerk „O+“, ein Netzwerk aus zehn regionalen Unternehmen, die ihre Kräfte bündeln, um den Standort zu stärken und die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern. Zu den beteiligten Firmen zählen Hans Müller GmbH, HSK Duschkabinenbau KG, Josefsheim gGmbH, Körling Interiors GmbH, Maiworm Großküchentechnik GmbH, Mayr-Melnhof Holz Olsberg GmbH, Olsberg GmbH, Pieper-Holz GmbH sowie Dieter Wiegelmann GmbH. „Das O+Netzwerk unterstreicht durch enge Kooperation und gemeinsame Initiativen die Vitalität der lokalen Wirtschaft und schafft neue Möglichkeiten unseren Wirtschaftsstandort weiterzuentwickeln“, stellt Wirtschaftsförderer Olaf Karte hervor.

„Mit „OLSBERG BEWEGT“ setzt die Stadt Olsberg ein klares Zeichen: Sport verbindet, baut Barrieren ab und schafft Begegnungen,“ freut sich Olsberg neuer Bürgermeister Patrick Potthoff, „die Premiere des Inklusionslaufs soll daher nicht nur ein einmaliges Event bleiben, sondern den Grundstein für eine nachhaltige, inklusive Bewegungskultur in der Region legen.“

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte unter www.olsberg-bewegt.de.