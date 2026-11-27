Anwenden, statt nur darüber zu reden – und vor allem keine Angst davor haben: Zwei Tage lang beschäftigen sich junge Auszubildende, aber auch ihre Ausbilderinnen und Ausbilder in der Stadt Olsberg jetzt mit dem Thema Künstliche Intelligenz – kurz KI. Auch David Vassiliev war mit dabei: Der junge Mann absolviert bei der Stadtverwaltung Olsberg eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration. Das PraxisLab „Marktplätze & KI“ in Olsberg hat auch ihm neue Türen für einen gezielten Umgang mit Künstlicher Intelligenz geöffnet.

Für David Vassiliev was das schon etwas überraschend: „Ich dachte, dass ich eigentlich recht viel über KI wusste“, bekennt er. Doch der Ansatz des Seminars, zu dem das neue Olsberger Unternehmensnetzwerk O+ speziell Auszubildende sowie Ausbilder eingeladen hatte, ging weit über die reine Anwendung von KI hinaus. Die intensive Auseinandersetzung mit der Entstehungsgeschichte der Künstlichen Intelligenz habe dabei geholfen, Funktionsweisen und Möglichkeiten besser zu verstehen, erläutert David Vassiliev. Nach Jahrzehnte langer Forschung seien automatisierte Systeme erst ab 2015 in der Lage gewesen, zuverlässig Kontext, Satzbau und Bedeutung über unterschiedlichste Themen hinweg zu erfassen, erfuhr der Azubi – und wenn man dann sieht, was KI heute alles kann, wird klar, wie rasant die Entwicklung in diesem Bereich ist.

Konkreter Nutzen für David Vassiliev aus dem PraxisLab mit 30 Teilnehmerinnen und Teilehmern: Er habe gelernt, gezielter zu „prompten“, sagt der angehende Fachinformatiker. Der Begriff bedeutet einer Künstlichen Intelligenz eine Anweisung, Frage oder Aufgabe zu geben, um ein bestimmtes Ergebnis zu erhalten. Statt naivem Prompten liefert strukturiertes Prompten nach dem RICE Prinzip mit klaren Anweisungen an die KI deutlich gezieltere Ergebnisse, so der Auszubildende.

Auch, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Veranstaltung des Olsberger Unternehmensnetzwerkes ganz unterschiedliche Voraussetzungen mitgebracht haben – das zweitägige Seminar habe allen etwas gebracht, meint David Vassiliev. Das neu erworbene Wissen sei ein Fundament, auf dem dann jeder und jede bei den Anwendungen den persönlichen Nutzen habe aufbauen können. David Vassiliev ist überzeugt, dass die KI im Arbeitsleben eine immer wichtigere Rolle spielen wird. Angst davor hat er nicht. Als Fachinformatiker für Systemintegration müsse man oft physisch vor Ort sein – „das wird eine KI nicht ersetzen können.“

In anderen Berufsfeldern könne das jedoch auch anders aussehen. Trotzdem wirbt er dafür, Künstliche Intelligenz nicht abzulehnen, sondern als das zu betrachten, was sie ist: „KI ist ein Werkzeug.“ Damit könne man effizienter und auch einfacher arbeiten – „das Lernen und das Denken darf man sich natürlich nicht abnehmen lassen.“

Über das positive Feedback zu einer der ersten Veranstaltungen des neuen Olsberger Unternehmensnetzwerkes O+ freut sich auch Olsbergs Wirtschaftsförderer Olaf Karte: „Die Teilnehmenden haben eindrucksvoll gezeigt, welches Innovationspotenzial in der jungen Generation steckt. Entscheidend war dabei das Zusammenspiel von Auszubildenden und Ausbildungsverantwortlichen: Fachliche Erfahrung trifft auf neue Perspektiven im Umgang mit Technologie und Künstlicher Intelligenz.“ Zusammenschlüsse wie das O+ Netzwerk und engagierte Unternehmen schaffen die Rahmenbedingungen, damit solche Ideen entstehen können: „Das ist eine nachhaltige Investition in die Zukunftsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandorts.“

Das PraxisLab gehört zu AzubiTrain NRW. Das Programm wird vom NRW-Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie von Microsoft unterstützt. Das Netzwerk O+ verbindet neun engagierte und zukunftsorientierte Unternehmen aus dem Stadtgebiet Olsberg. Als gemeinsames Unternehmensnetzwerk und Arbeitgebermarke bündeln die Partner ihre Erfahrungen, Kompetenzen und Ideen, um den Wirtschafts- und Lebensstandort Olsberg nachhaltig weiterzuentwickeln. Sprecher des Netzwerkes ist Olaf Karte, Wirtschaftsförderer der Stadt Olsberg (Tel. 02962/982-260; E-Mail olaf.karte@olsberg.de).