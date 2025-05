Präzision, Konzentration und Ehrgeiz

Neuauflage der „Deutschen Adventure Golf Masters“ in Grönebach

Die Premiere im Jahr 2023 war schon ein außergewöhnlicher Erfolg. Nun folgt die Neuauflage der „Deutschen Adventure Golf Masters“ auf der attraktiven AdventureGolf-Anlage in Grönebach. Internationale Top-Spieler greifen in zwei Tagen in Grönebach zum Schläger, um sich die begehrten Pokale sowie wertvolle Punkte für die Gesamtwertung zu sichern. Aber auch ambitionierte Hobby-Spieler haben die Möglichkeit, an den „Deutschen Adventure Golf Masters“ teilzunehmen. Die attraktive Anlage auf dem ehemaligen Sportplatz in Grönebach bietet die perfekte Kulisse für dieses besondere Event. Das Masters ist zudem Teil der 2011 ins Leben gerufenen „World Adventure Golf Masters Tour“. Gefragt sind an den vier Tagen nicht nur ein gutes Auge, Treffsicherheit und Feingefühl, auch die Konzentration darf auf den 18 kreativ gestalteten Bahnen nicht nachlassen. Die Eröffnungsfeier findet am 30. Mai ab 18 Uhr auf der AdventureGolf-Anlage statt.



„Wir sind sehr stolz darauf, erneut die „Deutschen Adventure Golf Masters“ austragen zu dürfen. Es wird ein tolles Ereignis werden sowohl für die aktiven Spielerinnen und Spieler als auch für Zuschauer, die am Masters-Wochenende herzlich willkommen sind“, freuen sich Monique und Robin Schloßmann als Inhaber der Anlage schon jetzt auf das Event. Der Ablauf des Sportevents ist klar geregelt: Vom 28. bis 30. Mai stehen die 18 anspruchsvollen Bahnen überwiegend den Aktiven zum Training zur Verfügung. Die Trainingszeiten sind Mittwoch und Freitag von 8 bis 16 Uhr, am Donnerstag bis 13 Uhr. Das Wochenende 31. Mai und 1. Juni steht dann ganz im Zeichen des Wettkampfes jeweils ab 9 Uhr. In Dreier-Teams werden die Protagonisten die Challenge annehmen, um am Ende mit möglichst wenigen Schlägen ganz oben in der Rangliste zu stehen bzw. sich für die Final- und Endrunden zu qualifizieren, um am Ende die begehrten Podestplätze zu ergattern. Für die normalen Gäste gibt es am 29. Mai und am 1. Juni jeweils ab 13 Uhr die Möglichkeit zum Spielen.



Auf die drei Erstplatzierten warten Medaillen und Ehrenpreise



Da die Anlage in Grönebach nicht nur Austragungsort der ersten „Deutschen Adventure Golf Masters“ ist, sondern auch Teil der „Adventure World Adventure Golf Tour“, wird es zwei Wertungen geben. Zum einen nur für Athleten aus Deutschland und zum anderen für die internationale Rangliste der World Tour. Neben den nationalen und international spielberechtigten Akteuren, die bereits im Tour-Modus gemeldet sind, haben auch bis zu 20 Hobbyspielerinnen und -spieler die Möglichkeit, sich ab sofort für das außergewöhnliche Event direkt bei Monique und Robin Schloßmann in Grönebach anzumelden. Maximal dürfen bis 90 Akteure an den Start gehen. Erwachsene zahlen 80 Euro Startgeld, Jugendliche 40 Euro. Gespielt werden zunächst drei Runden in der Vorrunde in den Kategorien Erwachsene männlich und weiblich gemischt sowie Senioren, Jugendliche und Schüler ebenfalls jeweils gemischt. Es folgt dann pro Kategorie eine Finalrunde mit allen Teilnehmern. Aus allen Ergebnissen ergibt sich dann eine Gesamtwertung. Wer unter den Top 30 landet, darf sich auf die Endrunde freuen, auf die drei Erstplatzierten warten Medaillen und Ehrenpreise.



Ziel: AdventureGolf bekannt und salonfähig machen im Sport



„Mit den Masters-Turnieren soll die Bekanntheit des AdventureGolf-Sports insgesamt gesteigert werden, um in Zukunft mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den internationalen Turnieren zu haben. Wir möchten unseren Beitrag dazu leisten, diesen attraktiven und anspruchsvollen Sport in der Öffentlichkeit bekannter zu machen“, sagen Monique und Robin Schloßmann. Zumal im Jahr 2026 die AdventureGolf-Anlage in Grönebach zudem Austragungsort der Weltmeisterschaften sein. „Wir sind dann erster deutscher Austragungsort einer Weltmeisterschaft überhaupt. Dies macht uns natürlich unglaublich stolz!“ Die Spielerinnen und Spieler nutzen das „Deutsche Adventure Golf Masters“ am Wochenende also auch als Vorbereitung auf die WM.



Und wer sich einmal mit dem „Virus“ infiziert hat, wird ihn sicher nicht mehr los. Im Gegenteil, als offiziell gemeldeter Spieler locken nicht nur weltweit Turniere, sondern auch die globale Adventure Golf-Rangliste. Ähnlich wie im Tennis kann man sich dort bis zur weltweiten Nummer 1 hochspielen. Wer in den Finalrunden ganz oben landet, darf sich zudem über hohe Geldbeträge freuen. Gründe genug also, sich intensiver mit AdventureGolf zu beschäftigen.„In erster Linie steht natürlich neben dem Ehrgeiz der Spaß am Spiel im Vordergrund. Und der ist beim AdventureGolf wirklich garantiert inklusive Konzentrations- und Mentaltraining. Wir freuen uns, auch bei der Neuauflage mit unserer Anlage einen würdigen und tollen Rahmen bieten zu dürfen. Wir sind sicher, dieses Sportereignis wird ein faszinierendes Event!“ Detaillierte Informationen zum Event und zur Teilnahme geben Monique Schoßmann und Robin Homrighausen auf Anfrage über die Mailadresse info@adventuregolf-winterberg.de oder persönlich auf der Anlage in Grönebach.