Kulinarische Highlights im Sauerland

Das Sauerland trumpft durch zahlreiche kulinarische Highlights auf. Viele besondere Speisen und individuelle Rezepte machen die Region weit über die Grenzen hinaus sehr beliebt. Wir erklären Ihnen im Folgenden, was die Speisen im Sauerland auszeichnet und welche Spezialitäten es gibt.

Landwirtschaft im Sauerland

Das Sauerland ist bekannt für die üppige Landwirtschaft. Es gibt viele freie Flächen und gerade Tiere haben viel Freiraum, um sich zu entfalten. Es gibt eine Vielzahl an regionalen Produkten in besonders hoher Qualität. Die Küche des Sauerlandes ist reichhaltig aufgestellt, da die Landwirtschaft seit Generationen hinweg die Haupteinnahmequelle vieler Menschen ist.

Frische Produkte und hochwertiges Fleisch verschiedenster Art versprechen echten Genuss. Zudem gibt es eine große Auswahl an unterschiedlichem Käse. Die Haltung nach höchsten ökologischen Standards sorgt für viele Produkte in Bio-Qualität, die besonders schmackhaft sind. Ebenso typisch für das Sauerland sind die überall angebauten Kartoffeln sowie der Westfälische Pumpernickel, der gerne zu einer deftigen Brotzeit gereicht wird.

Speisen aus dem Sauerland

Das Sauerland hat einige Speisen zu bieten, die es nur hier gibt. Lassen Sie sich davon inspirieren und kosten Sie die reichhaltige Geschichte der Region. Doch auch gleich vor Ort können Sie die Sauerländer Spezialitäten probieren, es gibt viele urige Landgasthöfe, gemütliche Restaurants und eine Reihe von Brauereien, die dazu einladen, die sauerländische Kulinarik kennenzulernen. Regionale Speisen sind ein großer Trend und werden im Sauerland von verschiedenen Produzenten und Herstellern angeboten. Mittlerweile sind eine Reihe von Produkten und Rezepten über die Region hinaus bekannt, so hat es zum Beispiel das Bier mittlerweile nach ganz Europa geschafft.

Sauerländer Spezialitäten

Im Folgenden einige ganz besondere kulinarische Highlights, die besten Geschmack versprechen:

Potthucke

Die Sauerländer Küche ist robust und deftig. Eine große Rolle spielt bei vielen Speisen Fleisch, das in den unterschiedlichsten Arten verarbeitet wird. Potthucke gehört zu den prominentesten Spezialitäten. Dabei wird ein Teig aus Kartoffeln mit Fleisch gefüllt und anschließend gebacken. Weitere Fleischspezialitäten sind Pfefferwurst, Rinder- und Bockwurst. Besonders häufig wird hier das Deutsch-Angus-Rind gehalten, aus dem viele Fleischspezialitäten gefertigt werden. Die Rinder erhalten viele Monate Auslauf auf den üppigen Wiesen und Weiden des Sauerlandes und werden nach höchsten ökologischen Standards gehalten.

Sauerländer Käse

Ein weiteres Highlight ist der Käse aus dem Sauerland. Die Landschaft bietet hervorragende klimatische Bedingungen und kann mit den Niederlanden oder dem Emmental verglichen werden. Heraussticht insbesondere der Käse aus Rohmilch sowie der Ziegenkäse. Mindestens sechs Monate darf der Käse reifen und wird ohne Zusatzstoffe veredelt. Die schmackhaften Produkte gibt es wahlweise mit Bärlauch und Pfeffer sowie anderen Kräutern.

Pumpernickel

Zu einer klassischen Brotzeit gehört immer der Pumpernickel. Das Brot besteht aus Schrot sowie Korn und überzeugt durch einen leicht süßlichen Geschmack. Pumpernickel wird traditionell mit Kartoffelpuffer, Käse oder Schinken gegessen. Der Pumpernickel ist sehr reichhaltig an wichtigen Inhaltsstoffen und somit gut für die eigene Gesundheit. Gerade auf Wanderungen stärkt er die Menschen und gibt die Kraft, bis zum Gipfel emporzusteigen.

Weitere Spezialitäten aus dem Sauerland

Weiterhin gibt es eine Vielzahl weiterer Spezialitäten aus der Region. Wer im Sauerland Urlaub macht oder Freunde außerhalb des Sauerlands besuchen geht, der hat die Möglichkeit, die kulinarischen Highlights mitzunehmen. So sind beispielsweise die frisch gerösteten Kaffeebohnen ebenso beliebt wie Mitbringsel aus den verschiedenen Senfmühlen.

Es gibt im Sauerland unzählige Höfe, die selbstgemachte Produkte in höchster Qualität anbieten. Dazu zählen Honig, Eier, Fleisch sowie Liköre. Auch ein kurzer Stopp an einer Käserei empfiehlt sich, dort gibt es frischen Käse in unterschiedlichsten Geschmäckern. Ebenso bieten die vielfältigen Brauereien hochprozentige Spezialitäten für einen tollen und genussvollen Abend.