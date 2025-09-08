Positives Wochenende bei der Montgolfiade in Warstein

Die Sonne schien häufig am ersten WIM-Wochenende 2025. Und so stiegen bei zwei Massenstarts insgesamt 222 Ballone in den Himmel über Warstein auf und färbten ihn bunt. Es waren wieder zahlreiche spektakuläre Sonderformen dabei, u.a. eine Lokomotive, ein 30 Meter hoher Tankwart, der größte Ofen der Welt, ein Schraubenzieher, ein riesiges Herz, Seehund oder Sparschwein und viele mehr.

222 Ballone, 549 Musiker, 33 Vereine

Quelle: Rico Licht Feierten die erste Ballon-Wiesn: Brauerei-Inhaberin Catharina Cramer (Mitte), Raphael Rauer (Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei Warsteiner) und Thomas Wulfert (Key Account Manager Gastronomie bei Warsteiner). (c) Rico Licht

Lange Staus aufgrund hohem Verkehrsaufkommen bei der Abfahrt am Samstagabend

Auf die zahlreichen Besucherinnen und Besucher wartete während des ersten Wochenendes ein vielfältiges und abwechslungsreiches Rahmenprogramm: Kirmestrubel mit Fahrgeschäften, der traditionelle Familientag am Samstag mit vielen Attraktionen für Kinder, das Warsteiner Musiker-Treffen mit 33 Vereinen und 549 Musikerinnen und Musikern aus Warstein und der Region. Die erste Ballon-Wiesn der WIM am Sonntagvormittag verbreitete bayerisches Flair, einige Gäste erschienen sogar in Tracht. Raphael Rauer, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing der Warsteiner Brauerei, stach ein Fass Oberbräu Hell mit drei Schlägen pünktlich um 11:00 Uhr an. Zweimal „tanzten“ beleuchtete Ballone beim legendären Night-Glow am Freitag- und Samstagabend und zweimal begeisterte anschließend ein spektakuläres Feuerwerk die Gäste. Das neue Bühnenprogramm während der WIM zog zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer an. Für echtes Festivalfeeling auf der neuen Open-Air-#Musikdurstig-Stage sorgten Künstlerinnen und Künstler wie Dominik Büchele, Mynd Palace, Vitamin Dream, Die Steine und dieStrandpiraten. Auf der Bühne im WIM-Festzelt kam mit Musikacts wie Phil Fuldner, AKA AKA, Loisach Marci und Porno al Forno am Freitag und Samstag ordentlich Partystimmung auf. „Das war ein tolles erstes WIM-Wochenende und wir freuen uns sehr über die vielen Ballonbegeisterten bei der 31. Internationale Warsteiner Montgolfiade. Wenn die Ballone bei einem Massenstart in den Himmel steigen oder beim Night-Glow im Takt der Musik beleuchtet werden, ist das jedes Mal Gänsehautfeeling“, sagt Nadja Gärtner, Geschäftsführerin der WIM.

Quelle: Lutz Leitmann Tradition trifft Emotion: Zum ersten Massenstart am Samstagabend stieg der Ballon des verstorbenen Brauerei-Inhabers Albert Cramer in die Luft. Seine Tochter Catharina führt die Warsteiner Brauerei in der neunten Generation. (c) Lutz Leitmann

Night-Glow-Abende am Mittwoch, Freitag und Samstag

Die Anreise verlief insgesamt reibungslos und wurde von den Beteiligten positiv bewertet, unter anderem auch von Gemeinde, Ordnungsamt, Polizei und Feuerwehr in Warstein. Mit geschätzt knapp 25.000 Gästen war der Samstag der besucherstärkste Tag am ersten Wochenende. Am Abend kam es nach dem Ballon-Massenstart in Folge des hohen Besucherandrangs leider zu langen Staus auf den Abfahrtsstrecken. Weil gleichzeitig zu den zahlreichen Gästen, die den Heimweg antraten, noch viele neue Besucherinnen und Besucher für den Night-Glow zum WIM-Gelände wollten, konnte die geplante zweite Abreiseroute über den Waldpark nicht sofort nach dem Massenstart geöffnet werden. Für die kommenden Night-Glow-Abende am Mittwoch, Freitag und Samstag wird diese Route nun direkt im Anschluss an den Massenstart für die Abreise freigegeben. Die Anreise erfolgt in dieser Zeit ausschließlich über die Rangestraße. „Damit das Verkehrskonzept reibungslos funktioniert, ist es wichtig, dass sich alle Besucherinnen und Besucher an die ausgeschilderten Wege und Regelungen halten. So tragen alle gemeinsam dazu bei, dass An- und Abreise möglichst entspannt verlaufen“, so Donat Ahle, Stadtbrandinspektor und Leiter der Feuerwehr Warstein.

Größtes Ballonfestival Europas

„Wir hoffen, dass alle Gäste am Samstagabend noch wohlbehalten ihr Ziel erreicht haben. Wir behalten die Situation auf jeden Fall im Blick und stimmen uns weiterhin eng mit Behörden, Feuerwehr und Polizei ab. Die Anpassungen führen hoffentlich dazu, dass bei den kommenden Night-Glow-Abenden die Abreise vom WIM-Gelände zügiger funktionieren wird. Wir möchten unseren Besucherinnen und Besuchern schließlich ein tolles Erlebnis auf einem der größten Ballonfestivals Europas bieten, das mit wunderschönen Bildern und Erinnerungen verbunden ist“, sagt Nadja Gärtner.

Alle Infos zur Veranstaltung wie dem Programm, Konzert-Highlights im Festzelt und Ticketverkauf – auch die Parktickets – gibt es unter: www.warsteiner-wim.de.