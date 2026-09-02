Verstärkung für die Polizei im Hochsauerlandkreis: 25 neue Kolleginnen und Kollegen begrüßt

Gemeinsam begrüßten Landrat Thomas Grosche und der Abteilungsleiter Polizei, Polizeidirektor Thomas Vogt, die neuen Kolleginnen und Kollegen im Sauerland. Mit Blick auf die besondere Verantwortung, die mit dem Polizeiberuf einhergeht, betonte Landrat Thomas Grosche: „Sie sind die Schutzschilder unserer Demokratie und werden von unseren Bürgerinnen und Bürgern in der Öffentlichkeit als Staat wahrgenommen.“ Auch Polizeidirektor Thomas Vogt richtete persönliche Worte an die neuen Kolleginnen und Kollegen und hob dabei den gemeinsamen Zusammenhalt hervor: „Unser Team-HSK braucht Sie. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich sein – und kommen Sie immer wieder sicher und gesund nach Hause.“ Die neuen Kolleginnen und Kollegen verstärken ab heute die verschiedenen Dienststellen der Kreispolizeibehörde.

Dazu gehören neben den Polizeiwachen auch die Kriminalpolizei, die Polizeilichen Sonderdienste sowie die Leitstelle. Sie tragen mit ihrem Dienst maßgeblich zur Sicherheit der Menschen im Hochsauerlandkreis bei. Unter den 25 Neuzugängen sind 17 Beamtinnen und Beamte, die vor wenigen Tagen ihr dreijähriges duales Studium im Polizeivollzugsdienst erfolgreich absolviert haben. Hinzu kommen acht erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die bereits über Berufserfahrung verfügen und zur Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis versetzt wurden.

Für die neuen Kolleginnen und Kollegen beginnt damit ein neuer Abschnitt ihres Berufslebens. In den kommenden Tagen werden sie ihre jeweiligen Dienststellen kennenlernen und ihre Aufgaben in den unterschiedlichen Bereichen der Kreispolizeibehörde aufnehmen. Mit dem personellen Zuwachs wird die Polizei im Hochsauerlandkreis zugleich in ihrer täglichen Arbeit gestärkt – für eine weiterhin verlässliche Präsenz und Sicherheit in der Region.