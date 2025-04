„Poetry Slam“ kommt am 27. April zur großen Jubiläumsshow

Ein Spektakel verspricht der Slam seit er vor fünf Jahren zum ersten Mal in Arnsberg an den Start ging. Zur Jubiläumsshow am Sonntag, 27. April, um 18 Uhr lädt das Kulturbüro der Stadt Arnsberg ein, es werden noch ein paar Schippchen draufgelegt. Ein hochkarätiges Line-Up, gespickt mit den angesagtesten Stars der Slam-Szene, wartet darauf das Sauerland-Theater zu erobern. Herausgefordert werden die Profis diesmal von einer waschechten Lokalheldin, der Newcomerin Mariel Pichmann. Die gebürtige Arnsbergerin hat mit ihren lyrischen Texten bereits einige Bühnen, sowie die U20-Meisterschaften NRW verzaubert. Bei der Jubiläumsausgabe wird sie den Profis zeigen, wie talentiert der hiesige Nachwuchs ist.

Talentierter Nachwuchs

Kenner wissen dieses Format vor allem wegen seiner enormen Bandbreite zu schätzen. Allen anderen sei gesagt: Comedy, Lyrik, Kabarett, Performance, Poesie, Gesellschaftskritik – und das alles an einem Abend? Das ist der „Best of“ Poetry Slam in Arnsberg. Die Regeln für die Auftretenden bleiben auch bei der Jubiläumsshow gleich: ein Zeitlimit von 6 Minuten, keine Requisiten, keine Kostüme. Dir gefällt ein Beitrag nicht? Poetry Slam ist ein Wettbewerb. DU bist die Jury und entscheidest, wer nochmal darf und, wer ausscheidet. Sei dabei und lass dich begeistern! Sichere jetzt deinen Lieblingsplatz und sei dabei, wenn das Sauerland wieder bebt! Moderiert wird die Show vom fantastischen Jan Schmidt. Happy Birthday „Best of“ Poetry Slam Arnsberg! Auf die weiteren Akteure des „Poetry Slam“ am 27. April können sich Interessierte außerdem freuen. Die Moderation übernimmt Jan Schmidt.

Happy Birthday „Poetry Slam“

Marvin Suckut, geb. in Stuttgart, begann seine Karriere als Autor 2009 bei den Baden-Württembergischen U20-Meisterschaften und gewann sie. Seitdem kann er auf über 1500 Auftritte bei Poetry Slams, Lesebühnen und andere Literaturveranstaltungen zurückblicken. 2012 erschien sein erstes Buch „Ich kann ja sonst nichts.“ Der Slammer gibt außerdem Workshops an Schulen und anderen Institutionen zu Rhetorik, Poetry Slam, Kreatives Schreiben und Performance.

Hannah Abelius bringt nicht nur ihre Leidenschaft für die Worte mit, sondern auch ihre Erfahrung als amtierende Sächsische Poetry Slam Landesmeisterin. Sie versteht es, tiefsinnige Themen mit einer Prise Witz zu verbinden. Ihre Texte laden ein, über das Leben nachzudenken, während sie gleichzeitig ein Lächeln auf das Gesicht zaubern. In einer Welt, die manchmal ernst erscheint, bietet Hannah eine Oase der Leichtigkeit – eine perfekte Mischung aus Nachdenklichkeit und Humor.

Mit leicht zugänglichen, mal nachdenklich ruhigen, aber immer unterhaltsamen Texten hat Lisa Pauline Wagner seit 2018 schon das Publikum vom Burgtheater in Wien bis zum Starlight Express-Theater in Bochum begeistert. Sie wurde 2022 Vize-Meisterin der deutschsprachigen Meisterschaften und 2023 die erste Berlin-Brandenburg-Meisterin. Im selben Jahr erschien ihre erste Textsammlung „So sieht’s aus“ im Blaulicht-Verlag. Im November 2024 vertrat sie Deutschland bei den Poetry Slam-Weltmeisterschaften im westafrikanischen Togo.

Flemming Witt kommt aus dem Osten, lebt aber mittlerweile in Bochum. Er hat eine einzigartige Fähigkeit urkomische Geschichten aus Nichtigkeiten zu erzählen, dabei so charmant und vom Herzen witzig, dass man ihn eigentlich direkt als Schwiegersohn adoptieren möchte. 2019 wurde er Thüringer Landesmeister.

Eintrittskarten im Vorverkauf

Karten (15,50 Euro, erm.: 10 Euro) für diese Veranstaltung des Kulturbüro Arnsberg sind erhältlich im Vorverkauf bei www.reservix.de und den reservix-Vorverkaufsstellen wie u.a, Buchhandlung Sonja Vieth, Alter Markt 10, 59821 Arnsberg, Verkehrsverein Arnsberg e.V., Neumarkt 6, 59821 Arnsberg, Reisebüro Meyer, Marktstr. 8, 59759 Arnsberg.