Poesie und Musik zu den Wolken

Mit einer Hommage an die Wolken hat der Spirituelle Sommer 2024 begonnen! Inspiriert war die Eröffnung von der Klangskulptur „Wolkenbank“ mit Gedichten über die Wolken in neun Sprachen von Katerina Kuznetcowa und Alexander Edisherov, die vom 5. Juni bis 1. September am Beerenberg oberhalb von Schmallenberg-Werpe zu erleben ist. Michael Kloppenburg und Susanne Falk vom Team des Spirituellen Sommers begrüßten zusammen mit dem stellvertretenden Bürgermeister von Schmallenberg, Dietmar Albers und Ludger Geueke für die Dorfgemeinschaft Wormbach die über hundert Gäste.

Wolkenbank und Klangskulptur

Einfühlsam und ausdrucksstark las die Schauspielerin Lucia Schulz deutsche, englische und spanische Gedichte über die Wolken von Rainer Maria Rilke, Heinrich Heine, Johann Wolfgang von Goethe, P. B. Shelley und Jorge Luis Borges, die die Künstler u.a. für ihre Klangskulptur ausgewählt haben. Eine Premiere war die Lesung eines Gedichts in sauerländer Mundart von Christine Koch. Elisabeth Nieswand aus Sallinghausen, in deren Familie noch heute Plattdeutsch gesprochen wird, trug es mit viel Gefühl vor. Michael Nathen am Klavier improvisierte dazu Musik zu den Wolken und in einem sehr persönlichen Gespräch mit Katerina Kuznetcowa und Alexander Edisherov führte die Theologin Elisabeth Grube in die künstlerischen und spirituellen Aspekte der Wolken ein.

Ludger Geueke (l) hat die Jakobsleiter-Pflanze gezüchtet. Links neben ihm Winfried Schauerte.

Ein heftiger Wolkenbruch, der sich kurzzeitig über Wormbach ergoss, wurde von den Gästen mit einem Schmunzeln als Zwiegespräch mit der Natur zum Thema des Abends aufgenommen. Er endete gerade rechtzeitig für ein kleines Ritual, in dem die Gäste dem Spirituellen Sommer 2024 ihre guten Wüsche mit auf den Weg gaben. Ludger Geueke hatte außerdem hundert Himmelsleiter-Pflanzen vorgezogenen, die jede/r als Erinnerung mit nach Hause nehmen konnte. Zum Abschluss empfing dann die Dorfgemeinschaft Wormbach die Gäste zum traditionellen gemütlichen Ausklang.

Jakobsleiter pflanzen

Der abschließende Dank der Organisatoren galt allen Akteuren des Spirituellen Sommers, den Mitwirkenden des Abends, der Sparkasse Mitten im Sauerland, die die Eröffnung in diesem Jahr unterstützt hat, sowie dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, das mit seinem Regionalen Kultur Programm der wichtigste Förderer der Veranstaltungsreihe ist.

Die Klangskulptur „Wolkenbank“ von Katerina Kuznetcowa und Alexander Edisherov ist vom 5. Juni bis 1. September am Beerenberg oberhalb von Schmallenberg-Werpe zu erleben.

Die Eröffnung war die erste von 220 weiteren Veranstaltungen, die noch bis zum 1. September an 80 Orten in ganz Südwestfalen stattfinden werden. Das kostenlose Magazin, das alle Angebote vorstellt, ist u.a. in den Touristinformationen in Südwestfalen und über www.wege-zum-leben.com erhältlich.

Himmel und Erde. Spiritueller Sommer 2024 06.06. bis 1.09.2024 in ganz Südwestfalen 220 Angebote für eine zeitgemäße Spiritualität im Hochsauerlandkreis, im Märkischen Kreis und den Kreisen Olpe, Siegen-Wittgenstein und Soest.

Weitere Informationen, Veranstaltungskalender und Magazin Netzwerk „Wege zum Leben. In Südwestfalen.“

Poststr. 7, 57392 Schmallenberg, 02972/9740-17 info@wege-zum-leben.com www.wege-zum-leben.com

Link zum Blätterkatalog: https://issuu.com/schmallenberg/docs/spiritueller_sommer