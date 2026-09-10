Poesie am Rothaarsteig: Wo Worte wachsen – und neue Geschichten beginnen

Wer über seine Höhen geht, wer an Quellen innehält, durch Buchenwälder streift oder den Blick über die Täler schweifen lässt, nimmt oft mehr mit nach Hause als schöne Fotos. Es entstehen Erinnerungen. Gefühle. Geschichten. Manchmal sogar Gedichte.



Genau aus dieser Idee entstand im Jahr 2013 das Buch „Poesie am Rothaarsteig“. Der WOLL-Verlag brachte damals gemeinsam mit zahlreichen Autorinnen und Autoren einen außergewöhnlichen Band heraus. Neben bekannten Schriftstellern kamen auch Kinder zu Wort. Schülerinnen und Schüler aus Oberkirchen auf der Sauerländer Seite und aus Aue-Wingeshausen auf der Wittgensteiner Seite wanderten mit Ranger Ralf Schmidt über den WaldSkulpturenWeg, beobachteten die Natur und schrieben anschließend ihre Gedanken auf. Es entstanden kleine Gedichte, Geschichten und Beobachtungen – ehrlich, neugierig und voller Fantasie.



Heute, dreizehn Jahre später, wollten wir einige dieser jungen Autorinnen und Autoren noch einmal treffen. Wir wollten wissen, was ihnen von damals geblieben ist. Manche haben inzwischen Familie, andere studieren oder stehen mitten im Berufsleben. Leider ist es trotz intensiver Suche nicht gelungen, genügend ehemalige Teilnehmer zu erreichen. Doch vielleicht ist gerade daraus eine noch schönere Idee entstanden. Denn Poesie lebt nicht von der Vergangenheit. Sie lebt davon, immer wieder neu geschrieben zu werden.



Der Rothaarsteig feiert sein 25-jähriges Bestehen. Ein guter Anlass, den Weg der Sinne auch als Weg der Worte weiterzudenken. Schließlich inspiriert dieser Wanderweg seit einem Vierteljahrhundert Menschen aus dem Sauerland, Wittgenstein, Siegerland, Hessen und weit darüber hinaus. Er verbindet Landschaften ebenso wie Gedanken. Deshalb möchten wir den Gedanken von damals wieder aufgreifen.

Aufruf zur neuen Anthologie

Der WOLL-Verlag lädt gemeinsam mit seinen Leserinnen und Lesern alle Menschen entlang des Rothaarsteigs ein, an einer neuen Anthologie mitzuwirken. Gesucht werden Gedichte, kurze Prosatexte, Gedanken, Geschichten oder literarische Miniaturen, die vom Rothaarsteig, seinen Menschen, seiner Landschaft oder den persönlichen Erlebnissen am Weg der Sinne erzählen.



Ob erfahrene Autorin, junger Dichter, Wanderfreund, Schulklasse oder jemand, der zum ersten Mal den Stift in die Hand nimmt – entscheidend ist nicht die literarische Ausbildung, sondern die Echtheit der Gedanken. Der Rothaarsteig war immer mehr als eine Wanderroute. Er ist Begegnungsraum, Naturerlebnis und Inspirationsquelle.



Vielleicht entsteht auf einer Bank am Wegrand ein Gedicht. Vielleicht nach einer langen Wanderung ein kurzer Satz, der alles ausdrückt. Vielleicht eine Geschichte, die nur dieser Weg erzählen kann.

25 Jahre Poesie am Rothaarsteig

Alle Einsendungen werden von einer kleinen Jury gesichtet. Die 25 schönsten Texte sollen in einer neuen Anthologie „25 Jahre Poesie am Rothaarsteig“ veröffentlicht werden, die im Frühjahr 2027 erscheinen soll. Damit würde sich ein Kreis schließen – und zugleich ein neuer beginnen.



Aus den Kinderstimmen von 2013 werden dann die Stimmen einer ganzen Region. Stimmen von Menschen, die den Rothaarsteig nicht nur gegangen sind, sondern ihn erlebt haben. Denn Wanderwege entstehen durch Wegezeichen. Ihre Seele aber entsteht durch die Geschichten, die Menschen über sie erzählen. (hh)

Poesie am Rothaarsteig – Machen Sie mit!

Der WOLL-Verlag sucht Gedichte, Kurzgeschichten, Gedanken, Essays oder literarische Miniaturen rund um den Rothaarsteig.

Thema: Der Rothaarsteig – Weg der Sinne. Weg der Worte.

Einsendeschluss: 31. Dezember 2026

Die 25 schönsten Beiträge erscheinen im Frühjahr 2027 in der Anthologie „25 Jahre Poesie am Rothaarsteig“.

Bitte senden Sie Ihren Beitrag per E-Mail oder Post an den WOLL-Verlag. info@woll-verlag.de – Stichwort: 25 Jahre Poesie am Rothaarsteig – WOLL-Verlag – Kückelheim 11 – 57392 Schmallenberg

Vielleicht wächst Ihr Text schon beim nächsten Spaziergang. Denn manchmal beginnt Literatur genau dort, wo ein Wanderweg den Blick öffnet.

Das Buch „Poesie am Rothaarsteig“ aus dem Jahre 2013 kann zum reduzierten Preis von 4,90 Euro + Versandkosten im WOLL-Onlineshop und anderen Online-Plattformen oder direkt per E-Mail beim WOLL-Verlag info@woll-verlag.de bestellt werden.