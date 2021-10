Podcast ORIENTIERBAR – so vielfältig wie die Karrierewege

Im Frühjahr dieses Jahres hat der Ausbildungskonsens Hellweg-Sauerland einen Podcast veröffentlich, der sich in erster Linie an junge Menschen wendet, die sich in der Berufsorientierung bzw. kurz vor Ende ihrer Schullaufbahn befinden. Aber auch deren Eltern soll er ansprechen, da ihnen in diesem Entscheidungsprozess eine wichtige Beraterrolle zukommt.

„Die Themen, die dieser Podcast beinhaltet, sind vielfältig“, weiß IHK-Ausbildungsberater Sebastian Rocholl, „genauso vielfältig wie die Wege, die junge Menschen heute bei Ihrem Einstieg in die berufliche Karriere gehen können.“ Im Podcast kommen Eltern zu Wort, Ausbilder, Azubis. Aber natürlich auch die verschiedenen Partner von Karriere-hier. „Als Netzwerkpartner plaudern wir aus dem Beratungsnähkästen und versuchen erfolgreiche Tipps zu geben.“

Neben anderen Medien (Homepage Karriere-hier.de, eigene Mediathek auf YouTube), ist ORIENTIERBAR ein weiteres Medium, das die Chancen bietet, verschiedene Themen rund um die Berufsorientierung, um Ausbildungsberufe usw. einmal tiefergehend zu besprechen und spannende Einblicke in die Karrierewelt hier in unserer schönen Region zu bekommen.

Ergänzung zu Beratungsgesprächen

Dass Podcasts das persönliche Beratungsgespräch ersetzen, verneint Sebastian Rocholl definitiv: „Das persönliche Gespräch, haben wir in letzter Zeit schmerzlich gelernt, ist nicht durch diese Medien zu ersetzen. Aber sie ergänzen Beratungsangebote, bereiten diese vor oder beantworten auch wesentliche Fragen, sodass man sich in der direkten Beratung tiefergehend um den Kern der Berufs- bzw. Karriereweg- oder Lehrstellenfindung kümmern kann.“

Hier stimmt der Ton

Mit dem Start ist es geglückt: In den ersten Wochen konnten wir 600 Downloads und über 90 Abonnenten über die unterschiedlichen Anbieter (Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Lopodio Kreis Soest oder unter karriere-hier.de.) erreichen. „Das Feedback ist durchgängig positiv“, zeigt sich Rocholl erfreut. „Wichtig ist, dass die Themen gut rüberkommen und der Ton stimmt. Hierzu arbeiten wir aber auch mit einem externen, regionalen Podcastproduzenten zusammen.“

Monatlich soll eine Folge des Podcast ORIENTIERBAR veröffentlicht werden, bislang sind so fünf Folgen online. Und es geht weiter: „Aktuell kommen wir aus der Sommerpause mit zwei Sonderfolgen zum Sommer der Ausbildung“, so Rocholl, „Weitere Folgen sind schon in den Planungen