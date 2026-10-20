Plauderpunkt Piratenbucht ermöglicht Gespräche ohne Schranken

„Kommst du mit zum Piratenschiff?“ oder „Ich möchte ein Eis!“ – Mit solchen Sätzen können Kinder auf dem Erlebnis-Spielplatz an der Piratenbucht am Hennesee jetzt leichter miteinander kommunizieren. Möglich macht das der neue „Plauderpunkt Piratenbucht“: eine Kommunikationstafel, die allen Kindern hilft, ihre Wünsche auszudrücken, Fragen zu stellen und miteinander ins Gespräch zu kommen – unabhängig von Sprache, Entwicklungsstand oder möglicher Beeinträchtigung.

Die Tafel – die durch die Bürgerstiftung Meschede finanziert wurde – basiert auf dem Konzept der „Unterstützten Kommunikation“ und ist speziell auf die Spielmöglichkeiten vor Ort zugeschnitten. Begriffe wie „Piratenschiff“, „Wackelbrücke“ und „balancieren“ greifen das Spielplatzangebot auf. Ergänzt werden sie durch alltagsnahe Wörter und Symbole, mit denen sich kurze Sätze und Aussagen bilden lassen. Die Gestaltung ist bewusst einfach und übersichtlich gehalten, damit die Tafel im Spielalltag unkompliziert genutzt werden kann.

Der „Plauderpunkt Piratenbucht“ soll die Verständigung zwischen Kindern mit und ohne Behinderung sowie ihren Familien erleichtern. Auch für Kinder, die noch kein Deutsch sprechen, bietet die Tafel einen niedrigschwelligen Zugang: Durch das Zeigen auf passende Symbole können sie Wünsche und Gedanken mitteilen und mit anderen in Kontakt kommen – auch ohne gemeinsame Sprache.

Die Entwicklung der Kommunikationstafel orientiert sich an den Forschungen und Sprachfördermaterialien des Forschungs- und Beratungszentrums für Unterstützte Kommunikation der Universität zu Köln. In Zusammenarbeit mit dessen Mitarbeitenden wurde das Konzept für den Spielplatz angepasst. Die farbliche Kennzeichnung der Symbole folgt dem Sprachförderkonzept von Maria Montessori. Ein QR-Code auf der Tafel führt zu einem Video, das den praktischen Einsatz veranschaulicht.

Mit dem „Plauderpunkt Piratenbucht“ setzen die Stadt Meschede und die Bürgerstiftung ein Zeichen für mehr Teilhabe und ein selbstverständliches Miteinander. Alternative Kommunikationsmöglichkeiten zur Lautsprache sind auch in der UN-Behindertenrechtskonvention verankert, die Deutschland 2009 ratifiziert hat. Sie unterstreicht die Bedeutung von Inklusion und gleichberechtigter Teilhabe.

Der Piratenspielplatz am Hennesee soll ein Ort für alle Kinder sein. Die neue Kommunikationstafel unterstützt sie dabei, miteinander zu spielen, Freundschaften zu knüpfen und ihre Bedürfnisse selbstbewusst auszudrücken. So wird der Spielplatz um ein weiteres inklusives Angebot bereichert, das Begegnungen erleichtert und das gemeinsame Erleben stärkt.