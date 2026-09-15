Platt-Happen: Kleine Geschichten in der Sprache unserer Heimat

Platt gehört zum Sauerland wie die Berge, die Wälder und das vertraute „WOLL“. Doch die Sprache, die früher ganz selbstverständlich an Küchentischen, auf der Straße, bei der Arbeit oder an der Theke gesprochen wurde, ist im Alltag immer seltener zu hören.

Mit der WOLLcast-Reihe „Platt-Happen … serviert von Markus Hiegemann“ bekommt das Sauerländer Platt deshalb einen festen Platz zum Zuhören und Wiederentdecken. Markus Hiegemann präsentiert kurze plattdeutsche Geschichten, Erinnerungen und Dönekes – mal humorvoll, mal nachdenklich, mal mit einem Augenzwinkern.

Gemeinsam mit bekannten Stimmen aus dem Sauerland lässt er die Mundart lebendig werden. Dabei geht es nicht nur um einzelne Wörter und Redewendungen, sondern um Heimatgefühl, regionale Identität und eine besondere Art, auf das Leben und die Menschen zu schauen.

Die kurzen Folgen sind kleine Häppkes für zwischendurch. Wer Platt spricht, wird vieles wiedererkennen. Wer die Sprache bisher kaum kennt, kann ihren Klang und ihren besonderen Charme entdecken. Hochdeutsche Übersetzungen helfen dabei, dass niemand außen vor bleibt.

Jetzt die „Platt-Happen“ anhören und erleben, wie Heimat klingt: